Schnitzelalm Racing sera-t-il au départ du DTM en 2024 ?

Pour la saison 2024, Schnitzelalm Racing travaille actuellement d'arrache-pied à un engagement dans la série de courses allemande la plus connue et en même temps la plus historique, le DTM. Après quatre années de développement réussies dans le sport GT, l'équipe de Bad Hindelang, qui s'est entre-temps installée à Niederzissen, souhaite ainsi relever un tout nouveau défi au plus haut niveau national. Parallèlement, l'équipe du chef d'équipe Thomas Angerer prendra à nouveau le départ de la légendaire course des 24 heures du Nürburgring et poursuivra également la Schnitzelalm Young Driver Academy en GTC Race.

"Le DTM jouit depuis de nombreuses décennies d'une place incroyablement importante en Allemagne et c'est la prochaine étape que nous souhaitons franchir avec Schnitzelalm Racing dans le sport automobile. La planification pour une participation à la saison 2024 est déjà très avancée, nous sommes actuellement en discussions finales avec différents constructeurs et partenaires en ce qui concerne l'utilisation de deux véhicules au total. Notre premier pilote, Marcel Marchewicz, est déjà connu. Marcel est un de nos propres enfants, qui fait partie de notre programme de promotion des jeunes depuis le karting et qui a vraiment mérité cette chance grâce à ses excellentes performances de conduite au cours des dernières années. Nous choisirons le deuxième pilote à une date ultérieure", explique le chef d'équipe Angerer.

Pour préparer la saison à venir, Schnitzelalm Racing prendra le départ de la finale de l'ADAC GT Masters sur le circuit d'Hockenheim avec deux Mercedes-AMG GT3, qui seront utilisées en coopération avec Arnold NextG. Marcel Marchewicz et Moritz Wiskirchen ainsi que Christer Jöns et Luca Arnold se partageront ici les cockpits. Au cours des prochains mois, le travail d'essai sera encore plus étendu et intensifié avec la participation aux six événements des GT Winter Series (janvier - mars 2024).

Outre l'engagement prévu en DTM, il est déjà certain que Schnitzelalm Racing sera de nouveau au départ des 24h du Nürburgring en 2024. En outre, deux Mercedes-AMG GT3 seront engagées soit dans l'ADAC GT Masters, soit dans le GTC Race.

"La décision finale concernant la série à laquelle participeront les deux Mercedes-AMG GT3 sera prise dans les prochaines semaines. En ce qui concerne la course de 24 heures, nous avons encore un compte à régler cette année, que nous aimerions bien régler", explique Angerer.

Chez Schnitzelalm Racing, la promotion des jeunes talents est une priorité.

Marcel Marchewicz n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la réussite du travail de Schnitzelalm Racing auprès des jeunes au cours des dernières années. Ainsi, Jay Mo Härtling, qui fait partie de la Young Driver Academy, se bat actuellement pour obtenir le très convoité cockpit de promotion GT3 dans le cadre de la GTC Race 2024. Avant la finale décisive de la saison sur le Nürburgring (13-15.10.2023), il occupe la deuxième position du championnat GT4 après une saison solide et a donc de bonnes cartes en main pour s'assurer une place pour le stage de détection GT3. De plus, Joel Mesch et Tim Neuser, leaders du championnat, s'attaquent au championnat en GT60 powered by Pirelli.

"La collaboration avec Jay Mo, Joel, Tim ainsi qu'Enrico Förderer, qui a lui aussi connu une belle évolution, est incroyablement plaisante. C'est un plaisir de les voir tous s'améliorer de course en course. En 2024, nous poursuivrons donc la Schnitzelalm Young Driver Academy dans la section GT4 du GTC Race. Les jeunes pilotes intéressés peuvent prendre contact avec nous et participer aux GT Winter Series de janvier à mars 2024 pour se préparer à la nouvelle saison", conclut Thomas Angerer.