Schnitzelalm Racing parteciperà al DTM nel 2024?

Schnitzelalm Racing intende schierare due vetture GT3 per la stagione 2024 del DTM. Marcel Marchewicz è stato confermato come primo pilota. Inoltre, due Mercedes-AMG GT3 saranno iscritte all'ADAC GT Masters o alla GTC Race.

Per la stagione 2024, Schnitzelalm Racing sta attualmente lavorando a pieno ritmo per impegnarsi nella più nota e allo stesso tempo storica serie di corse tedesche, il DTM. Dopo quattro anni di successi nelle gare GT, il team di Bad Hindelang, che ora ha sede a Niederzissen, vorrebbe affrontare una sfida completamente nuova al massimo livello nazionale. Allo stesso tempo, la squadra del boss Thomas Angerer parteciperà ancora una volta alla leggendaria 24 ore del Nürburgring e porterà avanti la Schnitzelalm Young Driver Academy nella gara GTC.

"Il DTM ha goduto di uno status incredibilmente alto in Germania per molti decenni ed è il prossimo passo che vorremmo fare nel motorsport con Schnitzelalm Racing. La pianificazione di una partecipazione alla stagione 2024 è già molto avanzata e siamo attualmente in trattative finali con vari produttori e partner per l'utilizzo di un totale di due veicoli. Il nostro primo pilota, Marcel Marchewicz, è già stato confermato. Marcel è un pilota di casa che ha fatto parte del nostro programma di sviluppo giovanile fin dai tempi del karting e si è guadagnato questa opportunità grazie alle sue ottime prestazioni di guida negli ultimi anni. Selezioneremo il secondo pilota in un secondo momento", ha dichiarato il team boss Angerer.

In preparazione alla prossima stagione, Schnitzelalm Racing parteciperà alla finale dell'ADAC GT Masters all'Hockenheimring con due Mercedes-AMG GT3 iscritte in collaborazione con Arnold NextG. Marcel Marchewicz e Moritz Wiskirchen, così come Christer Jöns e Luca Arnold, condivideranno l'abitacolo. Nei prossimi mesi, il lavoro di test sarà ulteriormente esteso e intensificato con la partecipazione ai sei eventi della GT Winter Series (gennaio-marzo 2024).

Oltre al previsto impegno nel DTM, è già certo che Schnitzelalm Racing parteciperà nuovamente alla 24 Ore del Nürburgring nel 2024. Inoltre, due Mercedes-AMG GT3 saranno iscritte all'ADAC GT Masters o alla GTC Race.

"Nelle prossime settimane si deciderà quale serie disputeranno le due Mercedes-AMG GT3. Per quanto riguarda la gara di 24 ore, abbiamo ancora un conto in sospeso da quest'anno", continua Angerer.

Schnitzelalm Racing continua a dare grande importanza alla promozione dei giovani talenti.

Marcel Marchewicz è solo uno dei tanti esempi del lavoro di successo svolto da Schnitzelalm Racing con i giovani talenti negli ultimi anni. Jay Mo Härtling, ad esempio, sta attualmente lottando per l'ambita cabina di sponsorizzazione GT3 nella gara GTC 2024 come parte della Young Driver Academy. In vista del decisivo finale di stagione al Nürburgring (13-15.10.2023), si trova in seconda posizione nel campionato GT4 dopo un'ottima stagione e ha quindi buone possibilità di assicurarsi un posto per il corso di selezione GT3. Inoltre, Joel Mesch e Tim Neuser stanno raggiungendo il campionato nella GT60 powered by Pirelli come leader del campionato.

"Lavorare con Jay Mo, Joel, Tim e Enrico Förderer, che ha fatto grandi progressi, è molto divertente. È bello vedere come tutti loro continuino a migliorare di gara in gara. Nel 2024, quindi, continueremo la Schnitzelalm Young Driver Academy nella sezione GT4 della GTC Race. I giovani piloti interessati sono invitati a contattarci e a partecipare alla GT Winter Series da gennaio a marzo 2024 per prepararsi alla nuova stagione", conclude Thomas Angerer.