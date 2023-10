A Schnitzelalm Racing vai competir no DTM em 2024?

A Schnitzelalm Racing está a planear colocar em campo dois carros GT3 para a época de 2024 do DTM. Marcel Marchewicz foi confirmado como o primeiro piloto. Para além disso, dois Mercedes-AMG GT3s serão inscritos no ADAC GT Masters ou na GTC Race.

Para a época de 2024, a Schnitzelalm Racing está atualmente a trabalhar a todo o vapor num compromisso com a mais conhecida e, ao mesmo tempo, mais histórica série de corridas alemã, o DTM. Após quatro anos de desenvolvimento bem sucedido nas corridas de GT, a equipa de Bad Hindelang, agora sediada em Niederzissen, gostaria de enfrentar um novo desafio ao mais alto nível nacional. Ao mesmo tempo, a equipa do chefe de equipa Thomas Angerer voltará a competir na lendária corrida de 24 horas em Nürburgring e também continuará com a Schnitzelalm Young Driver Academy na GTC Race.

"O DTM goza de um estatuto incrivelmente elevado na Alemanha há muitas décadas e é o próximo passo que gostaríamos de dar no desporto automóvel com a Schnitzelalm Racing. O planeamento para uma participação na época de 2024 já está muito avançado e estamos atualmente em conversações finais com vários fabricantes e parceiros relativamente à utilização de um total de dois veículos. O nosso primeiro piloto, Marcel Marchewicz, já foi confirmado. O Marcel é um piloto que fez parte do nosso programa de desenvolvimento júnior desde o karting e que mereceu realmente esta oportunidade através do seu forte desempenho de condução ao longo dos últimos anos. Seleccionaremos o segundo piloto numa data posterior", afirma o chefe de equipa Angerer.

Em preparação para a próxima época, a Schnitzelalm Racing vai competir na final do ADAC GT Masters, em Hockenheimring, com dois Mercedes-AMG GT3, em cooperação com a Arnold NextG. Marcel Marchewicz e Moritz Wiskirchen, bem como Christer Jöns e Luca Arnold vão partilhar os cockpits. Nos próximos meses, o trabalho de teste será ainda mais alargado e intensificado com a participação nos seis eventos da GT Winter Series (janeiro - março de 2024).

Para além do compromisso planeado com o DTM, já é certo que a Schnitzelalm Racing também irá competir novamente nas 24 Horas de Nürburgring em 2024. Para além disso, dois Mercedes-AMG GT3s serão inscritos no ADAC GT Masters ou na GTC Race.

"Nas próximas semanas, será tomada uma decisão final quanto à série em que os dois Mercedes-AMG GT3 irão competir. No que diz respeito à corrida de 24 horas, ainda temos contas a ajustar deste ano," continua Angerer.

A Schnitzelalm Racing continua a dar grande ênfase à promoção de jovens talentos.

Marcel Marchewicz é apenas um dos muitos exemplos do trabalho bem sucedido da Schnitzelalm Racing com jovens talentos nos últimos anos. Jay Mo Härtling, por exemplo, também está atualmente a lutar pelo cobiçado cockpit de patrocínio GT3 na Corrida GTC de 2024, como parte da Young Driver Academy. Antes do decisivo final da temporada em Nürburgring (13-15.10.2023), ele está na segunda posição no campeonato GT4, após uma forte temporada e, portanto, tem uma boa chance de garantir um lugar para o curso de seleção GT3. Para além disso, Joel Mesch e Tim Neuser estão a alcançar o campeonato no GT60 powered by Pirelli como líderes do campeonato.

"Trabalhar com o Jay Mo, o Joel, o Tim e o Enrico Förderer, que também fez grandes progressos, é muito divertido. É ótimo ver como todos eles continuam a melhorar de corrida para corrida. Em 2024, vamos continuar a Schnitzelalm Young Driver Academy na secção GT4 da GTC Race. Os jovens pilotos interessados podem contactar-nos e participar na GT Winter Series, de janeiro a março de 2024, como preparação para a nova época", conclui Thomas Angerer.