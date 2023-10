ABT Sportsline dévoile le secret du DTM 2024 lors de la finale

ABT Sportsline participera également au DTM en 2024. L'équipe annoncera la voiture de course et les deux pilotes le vendredi 20 octobre au soir à Hockenheim. Rester chez Audi ?

L'avenir d'ABT Sportsline en DTM sera connu lors de la finale de la saison à Hockenheim. Il est d'ores et déjà clair que l'écurie de l'Allgäu entamera sa 25e saison de DTM en 2024. L'écurie dévoilera la composition exacte de son équipe vendredi soir aux représentants de la presse.

Le directeur d'ABT Motorsport Martin Tomczyk et le directeur du marketing sportif d'ABT Harry Unflath y présenteront la voiture de course de la saison 2024 ainsi que les deux pilotes pour l'année de course à venir. Les quatre hommes dévoileront ensuite l'une des voitures d'intervention au nouveau design.

Bien qu'Audi se retire du sport GT d'usine, la marque reste le premier interlocuteur d'ABT, comme l'a confirmé Thomas Biermaier, directeur d'ABT Sportsline, à SPEEDWEEK sur le Red Bull Ring.

"Il y a cependant des discussions pour savoir avec qui nous allons rouler. Il n'est pas facile d'abandonner Audi après tant d'années passées ensemble, même si le soutien est supprimé. Audi reste néanmoins le premier interlocuteur. L'objectif est d'avoir une tendance claire d'ici trois à quatre semaines. Pour l'instant, rien n'est décidé".

Vous trouverez bien sûr toutes les informations sur cette annonce en détail sur SPEEDWEEK.