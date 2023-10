ABT Sportsline revela o segredo do DTM 2024 no final do campeonato

A ABT Sportsline também irá competir no DTM em 2024. A equipa anunciará o carro de entrada e os dois pilotos na noite de sexta-feira, 20 de outubro, em Hockenheim. Será que vão continuar na Audi?

O futuro da ABT Sportsline no DTM será esclarecido no final da época em Hockenheim. Já está claro que a equipa de corridas sediada em Allgäu entrará na sua 25ª temporada do DTM em 2024. A equipa de corrida anunciará o alinhamento exato aos membros da imprensa na sexta-feira à noite.

O Diretor da ABT Motorsport, Martin Tomczyk, e o Diretor de Marketing da ABT Sports, Harry Unflath, apresentarão o carro de entrada para a época de 2024 e os dois pilotos para o próximo ano de corridas. Posteriormente, os quatro irão revelar um dos carros de entrada com o novo design.

Embora a Audi esteja a retirar-se das corridas de GT de fábrica, a marca continua a ser o primeiro ponto de contacto da ABT, tal como o diretor-geral da ABT Sportsline, Thomas Biermaier, confirmou à SPEEDWEEK no Red Bull Ring .

"No entanto, está a ser discutido com quem vamos correr. Não é fácil desistir da Audi depois de tantos anos juntos, mesmo que o apoio seja descontinuado. A Audi continua a ser o primeiro ponto de contacto. O objetivo é ter uma tendência clara dentro de três a quatro semanas. De momento, nada foi decidido".

