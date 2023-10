DTM Hockenheim : lutte à trois pour le titre au motodrome

Thomas Preining, Mirko Bortolottu et Ricardo Feller se disputeront le titre lors de la finale de la saison 2023 du DTM sur le circuit d'Hockenheim. Nous nous intéressons de plus près aux candidats.

Trois pilotes n'ont qu'un seul objectif avant la finale du DTM : devenir champions de cette série de courses très populaire dans le monde entier. Au volant de sa Porsche 911 GT3 R, le leader Thomas Preining, qui compte dix points d'avance sur son plus proche poursuivant, le pilote d'usine Lamborghini Mirko Bortolotti, part légèrement favori pour les deux dernières manches sur le circuit d'Hockenheim. Avec 56 points encore à distribuer, le troisième Ricardo Feller peut toutefois lui aussi réaliser ses rêves de championnat en réalisant un week-end final parfait au volant de l'Audi R8 LMS GT3 Evo2. Le Suisse est en embuscade avec 31 points de retard sur Preining. Lors de l'épreuve de force à Hockenheim (du 20 au 22 octobre), les spectateurs s'attendent à une lutte à trois explosive pour la couronne DTM.

Thomas Preining - le stratège

Le leader Preining brille cette saison comme l'un des pilotes les plus rapides et les plus constants parmi les concurrents internationaux de haut niveau. De plus, l'Autrichien a prouvé qu'il restait cool même dans les situations de course difficiles et qu'il sortait renforcé de ses revers.

Jusqu'à présent, le pilote d'usine Porsche s'est distingué en remportant une victoire cette saison au Norisring et en faisant preuve de beaucoup de combativité lors des courses de rattrapage. À Hockenheim, Preining aimerait couronner sa solide saison par le titre. L'année dernière, le Linzois comptait déjà parmi les principaux protagonistes en tant que candidat au championnat.

"Le circuit d'Hockenheim est l'un de mes préférés, même s'il n'a pas forcément fait la meilleure une de ma carrière l'an dernier", explique Preining, faisant allusion à son spectaculaire accident qui l'avait alors éliminé prématurément de la course au titre.

Malgré tout, le pilote de 25 ans de Manthey EMA se réjouit de revenir sur le circuit traditionnel allemand : "J'ai de super souvenirs de ce circuit. J'y suis généralement rapide, j'ai remporté de nombreuses courses et même des championnats à Hockenheim".

Mirko Bortolotti - l'imprévisible

L'as de la Lamborghini fait partie depuis des années des meilleurs pilotes GT du monde. L'Italien, qui vit à Vienne, a déjà trois victoires de la saison à son actif, soit plus que ses deux concurrents du championnat réunis. Bortolotti est également une force en qualifications : Le pilote d'usine Lamborghini a obtenu un total de douze points en qualifications, le meilleur résultat de la saison.

En revanche, contrairement à ses rivaux, le pilote de 33 ans n'a pas marqué de points à deux reprises - triomphe et échec se sont parfois côtoyés de près. Dans la deuxième moitié de la saison, Bortolotti a régulièrement alterné avec Preining en tête du classement.

"Le déroulement de la saison nous a placés dans une situation formidable, celle de pouvoir nous battre pour le titre DTM à Hockenheim. Que je sois leader ou deuxième du championnat, cela ne joue aucun rôle. Comme d'habitude, nous ferons les comptes après le week-end et pas avant", déclare un Bortolotti combatif.

A Hockenheim, le pilote de SSR Performance s'attend à deux courses totalement ouvertes : "En DTM, il est toujours très difficile de prévoir l'équilibre des forces. La saison a déjà réservé l'une ou l'autre surprise. Il s'agira d'exploiter pleinement notre propre potentiel". La clé pour cela est un entraînement chronométré parfait. En effet, Bortolotti a enregistré ses trois victoires en tant que pole-setter à chaque fois.

Ricardo Feller - l'homme de la situation

Comme Preining, le jeune homme de 23 ans a fait preuve d'une grande constance et a marqué au moins un point lors de chacune des 14 manches disputées jusqu'à présent. "Dans la lutte pour le titre, plusieurs aspects seront déterminants, un peu de chance en est certainement un. Les erreurs ne sont plus tolérables, les trois prétendants au titre doivent être constamment devant lors des deux qualifications et des courses. Il ne sera pas facile de résister à la pression", déclare Feller en pensant à la finale.

Le jeune pilote a prouvé cette saison qu'il n'était pas du tout déstabilisé par la pression. Ainsi, Feller a enthousiasmé les spectateurs du Red Bull Ring en Autriche avec une impressionnante course de rattrapage et est passé de la 26e à la troisième place. Il s'est également montré serein lors de sa victoire à Zandvoort, aux Pays-Bas. "En DTM, c'est tellement serré que tout est possible. Nous voulons essayer, dans l'idéal, de nous placer avec les deux voitures devant Thomas Preining et Mirko Bortolotti, afin de leur prendre des points", explique Feller au sujet du plan de match.

Le troisième du classement a prouvé à plusieurs reprises cette saison qu'il était l'homme des moments spéciaux et, malgré son rôle d'outsider, il peut légitimement espérer remporter le titre. Son équipe joue un rôle important à cet égard : avec cinq victoires au classement général par équipe et cinq victoires au classement des pilotes, Abt Sportsline est l'écurie de course la plus performante du DTM.

La lutte à trois pour le titre DTM est totalement ouverte avant la finale à Hockenheim, mais une chose est d'ores et déjà certaine : les fans peuvent s'attendre à une fin de saison sous haute tension. Les deux courses décisives du championnat débuteront samedi et dimanche à 13h30.