DTM Hockenheim: lotta a tre per la vittoria del titolo al Motodrom

Tre piloti hanno un solo obiettivo prima della finale del DTM: vogliono diventare campioni nella serie di corse più famosa al mondo. Il leader Thomas Preining, a bordo della sua Porsche 911 GT3 R, si presenta agli ultimi due round dell'Hockenheimring da leggero favorito, con dieci punti di vantaggio sul suo rivale più agguerrito, il pilota della Lamborghini Mirko Bortolotti. Tuttavia, con 56 punti ancora da assegnare, anche Ricardo Feller, terzo classificato, può coronare i suoi sogni di campionato con un weekend finale perfetto a bordo dell'Audi R8 LMS GT3 Evo2. Lo svizzero è in agguato a 31 punti da Preining. Gli spettatori possono aspettarsi un'esplosiva battaglia a tre per la corona del DTM alla resa dei conti di Hockenheim (20-22 ottobre).

Thomas Preining - lo stratega

In questa stagione, Preining è uno dei piloti più veloci e costanti della classe regina internazionale. Inoltre, l'austriaco ha dimostrato di mantenere la calma anche in situazioni di gara difficili e di uscire rafforzato dalle battute d'arresto.

Il pilota della Porsche works si è distinto finora con una vittoria stagionale al Norisring e ha dimostrato un grande spirito combattivo negli inseguimenti. A Hockenheim, Preining vuole coronare la sua ottima stagione con il titolo. Il pilota di Linz è già stato uno dei principali protagonisti l'anno scorso come candidato al campionato.

"L'Hockenheimring è una delle mie piste preferite, anche se l'anno scorso il circuito non è stato necessariamente il migliore della mia carriera", afferma Preining, alludendo allo spettacolare incidente che lo ha visto ritirarsi prematuramente dalla corsa al titolo.

Tuttavia, il 25enne di Manthey EMA non vede l'ora di tornare sul tradizionale circuito tedesco: "Ho un ottimo ricordo del circuito. Di solito sono veloce, ho vinto molte gare e anche campionati a Hockenheim".

Mirko Bortolotti - l'imprevedibile

L'asso della Lamborghini è da anni uno dei migliori piloti GT al mondo. L'italiano, che vive a Vienna, vanta già tre vittorie stagionali, più dei suoi due rivali in campionato messi insieme. Bortolotti è una forza anche in qualifica: Il pilota della Lamborghini ha ottenuto un totale di dodici punti in qualifica, il miglior punteggio della stagione.

A differenza dei suoi rivali, il trentatreenne per due volte non è riuscito a ottenere alcun punto: il trionfo e il fallimento sono stati talvolta vicini. Nella seconda metà della stagione, Bortolotti si è regolarmente alternato in testa alla classifica con Preining.

"L'andamento della stagione ci ha messo nella grande posizione di poter lottare per il titolo DTM a Hockenheim. Che io arrivi alla finale da leader o da secondo in classifica è irrilevante. Come al solito, i conti si faranno dopo il weekend e non prima", dice un combattivo Bortolotti.

A Hockenheim, il pilota della SSR Performance si aspetta due gare completamente aperte: "L'equilibrio di potere è sempre molto difficile da prevedere nel DTM. La stagione ha già portato una o due sorprese. Si tratterà di esprimere tutto il nostro potenziale". La chiave di tutto questo è una sessione di qualifiche perfetta. Dopotutto, Bortolotti ha registrato le sue tre vittorie in ogni caso come pole setter.

Ricardo Feller - il più spietato

Come Preining, il 23enne ha dimostrato grande costanza e ha ottenuto almeno un punto in ognuna delle 14 gare disputate finora. "Nella lotta per il titolo dipenderà da diversi aspetti, un po' di fortuna è certamente uno di questi. Gli errori non sono più tollerabili, tutti e tre i contendenti al titolo devono essere costantemente davanti sia nelle sessioni di qualificazione che nelle gare. Non sarà facile resistere alla pressione", afferma Feller in vista della finale.

In questa stagione, il giovane ha dimostrato in particolare di non lasciarsi trasportare dalla pressione. Feller ha entusiasmato gli spettatori del Red Bull Ring in Austria con un'impressionante rimonta, passando dal 26° al terzo posto. Si è presentato in modo rilassato anche durante la vittoria a Zandvoort, nei Paesi Bassi. "Nel DTM le cose sono così vicine che tutto è possibile. Idealmente, vogliamo cercare di finire davanti a Thomas Preining e Mirko Bortolotti con entrambe le vetture, per sottrarre loro punti", spiega Feller, spiegando il piano di gara.

Il terzo pilota in classifica ha dimostrato più volte di essere un uomo da momenti speciali in questa stagione e, nonostante il suo ruolo di outsider, può legittimamente sperare nel titolo. La sua squadra gioca un ruolo importante: con cinque vittorie complessive nei campionati a squadre e piloti, Abt Sportsline è la scuderia più vincente del DTM.

La lotta a tre per il titolo DTM è completamente aperta prima della finale di Hockenheim, ma una cosa è già certa: i fan possono aspettarsi un finale di stagione estremamente emozionante. Le due gare decisive del campionato iniziano sabato e domenica alle 13:30.