DTM Hockenheim: luta a três pelo título no Motodrom

Thomas Preining, Mirko Bortolottu e Ricardo Feller vão lutar pelo título da temporada de 2023 do DTM no final da época, em Hockenheimring. Analisamos em pormenor os candidatos.

Três pilotos têm apenas um objetivo antes do final do DTM: querem tornar-se campeões na série de corridas mundialmente popular. O líder Thomas Preining, com o seu Porsche 911 GT3 R, vai para as duas últimas rondas em Hockenheimring como um ligeiro favorito, com uma vantagem de dez pontos sobre o seu mais feroz rival e piloto da Lamborghini, Mirko Bortolotti. No entanto, com 56 pontos ainda por atribuir, Ricardo Feller, terceiro classificado, também pode realizar os seus sonhos de campeão com um fim de semana final perfeito no Audi R8 LMS GT3 Evo2. O suíço está a 31 pontos de Preining. Os espectadores podem esperar uma explosiva luta a três pela coroa do DTM no confronto em Hockenheim (20-22 de outubro).

Thomas Preining - o estratega

Esta época, o líder Preining brilha como um dos pilotos mais rápidos e mais consistentes da categoria internacional de topo. Além disso, o austríaco provou que se mantém calmo mesmo em situações de corrida difíceis e que sai mais forte dos contratempos.

O piloto da Porsche Works conseguiu uma vitória na temporada em Norisring e mostrou muito espírito de luta nas perseguições. Em Hockenheim, Preining quer coroar a sua forte época com o título. O piloto de Linz já foi um dos principais protagonistas no ano passado como candidato ao título.

"O Hockenheimring é uma das minhas pistas preferidas, apesar de o circuito não ter sido necessariamente o melhor ponto de partida da minha carreira no ano passado", afirma Preining, aludindo ao seu espetacular acidente que o levou a abandonar prematuramente a corrida pelo título.

No entanto, o jovem de 25 anos da Manthey EMA está ansioso por regressar ao tradicional circuito alemão: "Tenho óptimas recordações do circuito. Costumo ser rápido lá, ganhei muitas corridas e também campeonatos em Hockenheim."

Mirko Bortolotti - o imprevisível

O ás da Lamborghini tem sido um dos melhores pilotos de GT do mundo durante anos. O italiano, que vive em Viena, já tem três vitórias de temporada em seu nome, mais do que os seus dois rivais no campeonato juntos. Bortolotti é também uma força na qualificação: O piloto da Lamborghini Works marcou um total de doze pontos na qualificação, o melhor resultado desta época.

Ao contrário dos seus rivais, o piloto de 33 anos não conseguiu por duas vezes marcar qualquer ponto - o triunfo e o fracasso estiveram por vezes muito próximos. Na segunda metade da época, Bortolotti alternou regularmente no topo da classificação com Preining.

"O desenrolar da época colocou-nos na excelente posição de poder lutar pelo título do DTM em Hockenheim. O facto de eu ir para a final como líder ou segundo na classificação é irrelevante. Como de costume, as contas serão feitas depois do fim de semana e não antes", diz um combativo Bortolotti.

Em Hockenheim, o piloto da SSR Performance espera duas corridas completamente abertas: "O equilíbrio de forças é sempre muito difícil de prever no DTM. A época já trouxe uma ou duas surpresas. Vai ter de ser a entrega de todo o nosso potencial". A chave para isso é uma sessão de qualificação perfeita. Afinal de contas, Bortolotti registou as suas três vitórias como pole setter em todos os casos.

Ricardo Feller - o implacável

Tal como Preining, o jovem de 23 anos demonstrou grande consistência e marcou pelo menos um ponto em cada uma das 14 corridas até agora. "Na luta pelo título, tudo depende de vários factores, entre os quais a sorte. Os erros já não são toleráveis, os três candidatos ao título têm de estar sempre na frente, tanto nas sessões de qualificação como nas corridas. Não vai ser fácil aguentar a pressão", diz Feller.

Esta época, o jovem provou que não deixa que a pressão o afaste da pista. Feller entusiasmou os espectadores no Red Bull Ring, na Áustria, com uma recuperação impressionante e subiu do 26º para o terceiro lugar. Também se apresentou de forma descontraída durante a sua vitória em Zandvoort, na Holanda. "As coisas estão tão próximas no DTM que tudo é possível. Idealmente, queremos tentar terminar à frente de Thomas Preining e Mirko Bortolotti com os dois carros para lhes tirar pontos", explica Feller o plano de jogo.

O terceiro classificado na classificação provou ser um homem para momentos especiais várias vezes esta época e, apesar do seu papel de outsider, pode justificadamente esperar pelo título. A sua equipa desempenha um papel importante neste processo: com cinco vitórias nos campeonatos de equipas e de pilotos, a Abt Sportsline é a equipa de corridas mais bem sucedida em atividade no DTM.

A luta a três pelo título do DTM está completamente em aberto antes da final em Hockenheim, mas uma coisa é certa: os fãs podem esperar um final de época muito emocionante. As duas corridas decisivas do campeonato começam no sábado e no domingo às 13h30.