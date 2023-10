DTM 2024 : un système de qualification révolutionnaire verra-t-il le jour ?

Des réflexions sont en cours sur la manière d'améliorer encore le produit du DTM pour la saison 2024. L'un des points sur lesquels travaille l'ADAC est la qualification, qui se déroule actuellement en début de matinée le jour de la course, lors d'une séance de 20 minutes.

Lors de la réunion des team managers au Red Bull Ring, au cours de laquelle les adaptations possibles de l'ADAC GT Masters ont également été discutées, l'ADAC a présenté aux équipes un plan spectaculaire et révolutionnaire, comme l'a d'abord rapporté Motorsport-Total.

L'une des idées est que les qualifications du DTM se dérouleraient lors d'une courte session de 10 à 15 minutes juste avant la course DTM. Par exemple, les qualifications auraient lieu vers 13 heures et le départ de la course serait donné à 13h30.

Les équipes n'auraient donc plus le temps de réparer les éventuels dommages après les qualifications et d'adapter les voitures pour les courses.

Les séances d'entraînement seraient alors déplacées au matin du jour de la course, de sorte que le vendredi serait exclusivement consacré à la conduite des courses cadres.

On ne sait pas encore si cette modification sera effectivement mise en œuvre. On peut supposer que ces changements ne seront pas vraiment bien accueillis par les fans. Revenons à la saison 2013 du DTM. Avant la saison, le vendredi d'entraînement du DTM avait également été supprimé. Suite aux protestations des fans, celui-ci a toutefois été réintroduit dans les week-ends de course après quelques semaines de course.