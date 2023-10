DTM 2024: sarà introdotto un sistema di qualifiche rivoluzionario?

Sono in corso riflessioni su come migliorare ulteriormente il prodotto DTM per la stagione 2024. Uno dei punti su cui l'ADAC sta lavorando sono le qualifiche, che attualmente si svolgono in una sessione di 20 minuti nella prima mattinata del giorno della gara.

Durante la riunione dei team manager al Red Bull Ring, in cui si è discusso anche di possibili modifiche all'ADAC GT Masters, l'ADAC ha presentato ai team un piano spettacolare e rivoluzionario, come riportato per la prima volta da Motorsport-Total.

Una delle ipotesi è che le qualifiche del DTM si svolgano in una breve sessione di 10-15 minuti immediatamente prima della gara del DTM. Quindi, ad esempio, le qualifiche si svolgerebbero intorno alle 13:00 e la gara inizierebbe alle 13:30.

Le squadre non avrebbero quindi più il tempo di riparare eventuali danni dopo le qualifiche e di regolare le vetture per le gare.

Le sessioni di prova slitterebbero quindi alla mattina del giorno della gara, in modo da poter guidare nella serie di gare a cornice solo il venerdì.

Non è ancora chiaro se la modifica verrà effettivamente apportata. Si può presumere che questi cambiamenti non incontreranno l'approvazione dei tifosi. Diamo uno sguardo alla stagione 2013 del DTM. Prima della stagione, anche il venerdì di prove del DTM era stato cancellato. Dopo le proteste dei fan, tuttavia, è tornato nei weekend di gara dopo alcuni weekend di gara.