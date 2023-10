DTM 2024: Será introduzido um sistema de qualificação revolucionário?

A ADAC está a trabalhar nos regulamentos do DTM para 2024. Será que, no futuro, a qualificação terá lugar imediatamente antes das corridas e isso significará que os treinos de sexta-feira serão cancelados? Memórias dos protestos dos adeptos em 2013.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

Estão em curso processos de reflexão sobre a forma como o produto DTM pode ser melhorado para a época de 2024. Um dos pontos em que a ADAC está a trabalhar é a qualificação, que é atualmente realizada numa sessão de 20 minutos no início da manhã do dia da corrida.

Na reunião dos chefes de equipa no Red Bull Ring, onde também foram discutidos possíveis ajustamentos ao ADAC GT Masters, a ADAC apresentou um plano espetacular e revolucionário às equipas, tal como noticiado pela primeira vez pelo Motorsport-Total.

Uma das ideias é que a qualificação do DTM teria lugar numa curta sessão de 10 a 15 minutos imediatamente antes da corrida do DTM. Assim, por exemplo, a qualificação teria lugar por volta das 13h00 e a corrida começaria às 13h30m.

As equipas deixariam assim de ter tempo para reparar eventuais danos após a qualificação e ajustar os carros para as corridas.

As sessões de treinos passariam, então, para a manhã do dia da corrida, de modo a que só houvesse condução na série de corridas de quadros na sexta-feira.

Ainda não se sabe se a alteração será efetivamente efectuada. Pode presumir-se que estas alterações não serão bem aceites pelos adeptos. Vejamos a época de 2013 do DTM. Antes da época, o treino de sexta-feira do DTM também foi cancelado. No entanto, após os protestos dos fãs, regressou aos fins-de-semana de corrida após alguns fins-de-semana de corrida.