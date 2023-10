La protestation choque les légendes des voitures de tourisme lors de la finale

Les premières courses des voitures de tourisme légendaires et des voitures de tourisme classiques dans le cadre de l'ADAC Racing Weekend sur le Nürburgring sont entrées dans les livres d'histoire. Les vainqueurs ont été Anton Werner dans l'Audi 200 quattro M86 et Peter Mücke dans la Ford Turbo Capri Gr. 5.

Werner a réussi un triplé le samedi : pole position, meilleur tour en course et enfin une victoire qui n'a jamais été menacée. Son coéquipier chez Motoren-Technik Mayer GmbH, Altfrid Heger, est resté à portée de main pendant onze tours avec l'Audi V8 DTM. Dans le dernier tour, l'ancien champion a toutefois commis une erreur lors d'un dépassement. Il a abandonné avec une partie avant fortement endommagée. Parti de la cinquième position, Klaus Ludwig s'est battu pour remonter à la deuxième place au volant de la Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II, reléguant les deux pilotes BMW Tor Magne Tjemsland et Kasper Aaskov aux troisième et quatrième places. André Reuter a remporté la classe 3 avec la BMW 318iS E30, tandis que Peter Nickel a piloté la voiture la plus rapide de la classe 1. Au volant de son Opel Calibra, il s'est classé sixième.

Pendant ce temps, le championnat fait l'objet d'une lutte acharnée et parfois déloyale. Alors que Thomas Ardelt, deuxième au volant de la BMW M3 E30, a été victime d'un problème technique et a été éliminé, Yannik Dinger s'est finalement classé quatrième en classe 2. Après la course, Ardelt a toutefois déposé une réclamation contre le véhicule de son adversaire. Dinger dispute la saison chez les Tourenwagen Legends dans une BMW 328i E36 fonctionnant au bioéthanol, afin de prouver que le sport automobile historique est également possible avec des technologies respectueuses de l'environnement. Comme il n'en résulte aucun avantage concurrentiel, il a reçu l'autorisation bienveillante de l'organisation des légendes des voitures de tourisme. Toutefois, le carburant utilisé n'est pas conforme au règlement, si bien que les commissaires sportifs ont été contraints de disqualifier Dinger pour la course.

"Je suis choqué par la démarche de Thomas Ardelt", déclare le patron de la TWL, Jörg Hatscher. "Personnellement, je considère que la protestation est grossièrement antisportive - même si elle est formellement justifiée. Les vertus des légendes de la voiture de tourisme, qui célèbrent le plaisir du sport automobile avec des voitures de course historiques dans un cadre familial, sont détruites par de telles escapades".

Le classement du championnat est encore ouvert avant la finale. Dinger disputera la dernière course de la saison avec du carburant courant.

L'avant-dernière course de la saison du Tourenwagen Classic s'est déroulée de manière nettement plus détendue. Peter Mücke, au volant de la spectaculaire Capri du groupe 5, a lui aussi réalisé un triplé. Derrière lui, Max Friedhoff et Altfrid Heger se sont battus pour la deuxième place avec leur Porsche Cup. Friedhoff a réussi à conserver une très courte avance de 0,726 seconde jusqu'à l'arrivée. La diversité des marques a régné sur les autres positions : Christoph Peper (BMW M3 E46), Anson Werner (Audi 200 quattro M86), René Ruch (Ferrari 458 Challenge) et Thilo Goos (Aston Martin V8 Vantage N24).

La voiture H1 la plus rapide a été pilotée par Ekkehard Ludewigs (Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II), qui s'est classé 13e, tandis que Benjamin Klinghart (Renault Clio 3 Cup) a remporté la C1 en terminant 16e.

La course 2 de la Tourenwagen Classic débutera dimanche à 10h30 et les légendes de la Tourenwagen clôtureront la saison à 11h50.