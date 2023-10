La protesta scuote le leggende del touring car alla finale

Le prime gare del Touring Car Legends e del Touring Car Classic nell'ambito dell'ADAC Racing Weekend al Nürburgring sono entrate nella storia. I vincitori sono stati Anton Werner con l'Audi 200 quattro M86 e Peter Mücke con la Ford Turbo Capri Gr. 5.

Sabato Werner ha realizzato la tripletta: pole position, giro più veloce in gara e infine una vittoria mai in pericolo. Il suo compagno di squadra alla Motoren-Technik Mayer GmbH, Altfrid Heger, è rimasto a distanza di sicurezza per undici giri con l'Audi V8 DTM. All'ultimo giro, tuttavia, il vecchio maestro ha commesso un errore in fase di doppiaggio. Si è ritirato con l'avantreno gravemente danneggiato. Partendo dalla quinta posizione, Klaus Ludwig con la Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II ha lottato per raggiungere il secondo posto e ha relegato i due piloti BMW Tor Magne Tjemsland e Kasper Aaskov in terza e quarta posizione. Il vincitore della Classe 3 è stato André Reuter con una BMW 318iS E30, mentre il veicolo più veloce della Classe 1 è stato guidato da Peter Nickel. Si è classificato sesto con la Opel Calibra.

Nel frattempo, il campionato è stato combattuto con mezzi duri e talvolta sleali. Mentre il secondo classificato Thomas Ardelt con la BMW M3 E30 è stato vittima di un difetto tecnico e si è ritirato, Yannik Dinger ha concluso al quarto posto nella Classe 2. Dopo la gara, tuttavia, Ardelt ha presentato una protesta contro il veicolo del suo rivale. Dinger sta disputando la stagione nelle Touring Car Legends con una BMW 328i E36 alimentata a bioetanolo, per dimostrare che il motorsport storico è possibile anche con tecnologie ecologiche. Poiché questo non gli conferisce un vantaggio competitivo, ha ricevuto un permesso benevolo dall'organizzazione Touring Car Legends. Tuttavia, il carburante utilizzato non era conforme al regolamento, tanto che i commissari sportivi si sono sentiti costretti a squalificare Dinger per la gara.

"Sono scioccato dalle azioni di Thomas Ardelt", ha dichiarato Jörg Hatscher, capo della TWL. "Personalmente, considero la protesta gravemente antisportiva, anche se formalmente giustificata. Le virtù delle leggende delle auto da turismo di celebrare il divertimento nello sport motoristico con auto da corsa storiche in un ambiente familiare sono distrutte da simili buffonate".

La classifica del campionato è ancora aperta prima della finale. Dinger correrà l'ultima gara della stagione con carburante commerciale.

La penultima gara della stagione nel Touring Car Classic è stata molto più rilassata. Peter Mücke, nella spettacolare Capri di Gruppo 5, ha ottenuto una tripletta alla fine. Dietro di lui, Max Friedhoff e Altfrid Heger hanno lottato per il secondo posto con le loro Porsche Cup. Friedhoff ha conservato un sottilissimo vantaggio di 0,726 secondi per il traguardo. Le altre posizioni sono state dominate da una varietà di marche: Christoph Peper (BMW M3 E46), Anson Werner (Audi 200 quattro M86), René Ruch (Ferrari 458 Challenge) e Thilo Goos (Aston Martin V8 Vantage N24).

La vettura H1 più veloce è stata guidata da Ekkehard Ludewigs (Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II) al 13° posto, mentre il vincitore della C1 è stato Benjamin Klinghart (Renault Clio 3 Cup) al 16° posto.

Gara 2 della Touring Car Classic inizierà domenica alle 10.30, mentre la Touring Car Legends concluderà la stagione alle 11.50.