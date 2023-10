Protesto choca lendas dos carros de turismo na final

No Touring Car Legends, os carros de turismo históricos inspiram muitos fãs. Mas no último fim de semana em Nürburgring, um protesto com desqualificação chocou os participantes e até a organização da série.

As primeiras corridas do Touring Car Legends e do Touring Car Classic, no âmbito do ADAC Racing Weekend em Nürburgring, entraram para a história. Os vencedores foram Anton Werner com o Audi 200 quattro M86 e Peter Mücke com o Ford Turbo Capri Gr. 5.

Werner conseguiu o triplo no sábado: pole position, volta mais rápida na corrida e, finalmente, uma vitória que nunca esteve em perigo. O seu companheiro de equipa na Motoren-Technik Mayer GmbH, Altfrid Heger, manteve-se à distância durante onze voltas com o Audi V8 DTM. No entanto, na última volta, o velho mestre cometeu um erro ao fazer uma volta. Retira-se com a frente muito danificada. Partindo da quinta posição, Klaus Ludwig, com o Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II, subiu ao segundo lugar e relegou os dois pilotos da BMW, Tor Magne Tjemsland e Kasper Aaskov, para terceiro e quarto. O vencedor da Classe 3 foi André Reuter num BMW 318iS E30, o veículo mais rápido da Classe 1 foi conduzido por Peter Nickel. Ele terminou em sexto lugar com o Opel Calibra.

Entretanto, o campeonato está a ser disputado com meios duros e por vezes injustos. Enquanto o segundo classificado, Thomas Ardelt, com o BMW M3 E30, foi vítima de uma avaria técnica e retirou-se, Yannik Dinger terminou em quarto lugar na Classe 2. No entanto, após a corrida, Ardelt apresentou um protesto contra o veículo do seu rival. Dinger está a disputar a temporada na Legends Touring Car com um BMW 328i E36, que funciona com bio-etanol, para provar que o desporto automóvel histórico também é possível com tecnologias amigas do ambiente. Uma vez que tal não lhe confere qualquer vantagem competitiva, recebeu uma autorização benevolente da organização do Touring Car Legends. No entanto, o combustível utilizado não estava em conformidade com os regulamentos, pelo que os comissários de pista se sentiram obrigados a desqualificar Dinger para a corrida.

"Estou chocado com as acções de Thomas Ardelt", diz o chefe da TWL, Jörg Hatscher. "Pessoalmente, considero que o protesto é extremamente antidesportivo - mesmo que seja formalmente justificado. As virtudes das lendas dos carros de turismo para celebrar o divertimento no desporto motorizado com carros de corrida históricos num ambiente familiar são destruídas por este tipo de atitudes."

A classificação do campeonato ainda está em aberto antes da final. Dinger conduzirá a última corrida da época com combustível comercial.

A penúltima corrida da época no Touring Car Classic foi muito mais descontraída. Peter Mücke, no espetacular Capri do Grupo 5, também marcou um triplo no final. Atrás dele, Max Friedhoff e Altfrid Heger lutaram pelo segundo lugar nos seus Porsches Cup. Friedhoff guardou uma pequena vantagem de 0,726 segundos para a chegada. As outras posições foram dominadas por uma variedade de marcas: Christoph Peper (BMW M3 E46), Anson Werner (Audi 200 quattro M86), René Ruch (Ferrari 458 Challenge) e Thilo Goos (Aston Martin V8 Vantage N24).

O carro H1 mais rápido foi conduzido por Ekkehard Ludewigs (Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II) em 13º lugar, enquanto o vencedor do C1 foi Benjamin Klinghart (Renault Clio 3 Cup) em 16º lugar.

A corrida 2 do Touring Car Classic terá início no domingo às 10h30, enquanto o Touring Car Legends concluirá a época às 11h50.