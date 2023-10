L'équipe Grasser Racing fixe le retour d'Engelhart

Grande finale pour GRT ! L'équipe de Styrie, soutenue par Lamborghini Squadra Corse, fera vrombir les moteurs de la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 le week-end prochain, du 20 au 22 octobre, pour la dernière fois de la saison 2023. Le DTM et l'ADAC GT Masters entrent dans leur dernière ligne droite sur le circuit d'Hockenheim. En DTM, il y aura des retrouvailles avec une vieille connaissance. Christian Engelhart revient dans les bras de Grasser Racing dans le cockpit de la voiture numéro 19. Le vainqueur de la course DTM pilotera la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 au design GGMT Revolution lors de la huitième et dernière épreuve de la saison en tant que coéquipier de Clemens Schmid et remplacera ainsi Andrea Caldarelli. Le pilote d'usine Lamborghini n'était pas disponible pour la finale du DTM en raison de ses obligations au sein du programme de prototypes LMDh du constructeur.

Pour Engelhart, ce ne sont pas seulement des retrouvailles avec GRT, mais aussi avec le DTM. En 2023, le Bavarois de 36 ans a participé aux quatre premiers week-ends de course pour Porsche dans le prestigieux championnat, et ce avec succès. Lors du coup d'envoi à Oschersleben, il a fêté une victoire impressionnante lors de la course du dimanche. Engelhart entretient une longue amitié avec Grasser Racing. Entre 2016 et 2019, il a connu le succès pendant plusieurs années dans les bolides Lamborghini de l'écurie de Gottfried Grasser et a parfois fait partie de l'équipe de pilotes d'usine du constructeur italien de voitures de sport.

Engelhart a remporté 14 victoires au total sous les couleurs de GRT, dont le triomphe aux légendaires 24 Heures de Daytona en 2019. En 2017, il a également fait partie de l'équipe GRT qui a remporté la victoire finale dans la Blancpain GT Series composée de la Sprint Cup et de l'Endurance Cup, aujourd'hui connue sous le nom de Fanatec GT World Challenge Europe. Quatre ans après leur dernière course commune, il reprendra le volant de la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 dorée pour Grasser Racing en DTM sur le circuit d'Hockenheim ce week-end.

L'ancien circuit de Formule 1 du Bade-Wurtemberg rappelle de bons souvenirs à GRT. Dans l'ADAC GT Masters, les Autrichiens et leur Lamborghini Huracán GT3 y ont remporté quatre victoires, six podiums, six tours les plus rapides et quatre pole positions. L'année dernière, l'équipe s'est rendue à Hockenheimring pour sa première saison en DTM avec des chances de titre. Mais la performance de l'équipe n'avait pas été récompensée. Au cours d'un week-end ensorcelé, le pilote officiel Lamborghini Mirko Bortolotti a échappé à la victoire au classement général avec GRT et Clemens Schmid à son premier podium.

Ce week-end, les deux pilotes auront l'occasion de régler leurs comptes sur le circuit du Grand Prix d'Hockenheim, long de 4,574 kilomètres. Dimanche 2022, Clemens Schmid s'est présenté au mieux de sa forme avec une deuxième place sur la grille de départ et était en course pour le podium avant d'être stoppé par une crevaison. Le Tyrolien de 33 ans se rendra à la finale avec le vent en poupe après avoir réalisé une belle performance en terminant sixième de la course dominicale sur le Red Bull Ring. L'ex-pilote GRT Mirko Bortolotti, l'un des candidats au titre, se battra à nouveau pour le championnat.

Christian Engelhart : "Rejoindre ma famille Grasser Racing pour Hockenheim, c'est un sentiment formidable ! Ensemble, nous avons déjà fêté de grands succès par le passé. Prendre maintenant le départ ensemble en DTM est un moment fort pour nous. Je tiens également à remercier Porsche, qui m'a donné son accord pour cette mission. Le défi de m'habituer en très peu de temps à la nouvelle Lamborghini Huracán GT3 EVO2 est énorme. C'est pourquoi je vais maintenant me mettre au travail avec une concentration maximale".

Gottfried Grasser, chef d'équipe de GRT : "Nous sommes très heureux de disputer la finale de la saison avec Christian et cela signifie beaucoup pour nous d'avoir à nouveau GGMT Revolution comme partenaire à bord à Hockenheim. Nous avons franchi des étapes fantastiques avec Christian et il a longtemps fait partie de la famille Lamborghini. Nous avons toujours entretenu une relation amicale, même après nos années communes, et c'est un plaisir de le revoir dans notre voiture. Nous sommes définitivement optimistes pour le week-end, car nous savons que nos pilotes sont forts à Hockenheim. Avec Christian, nous y avons gagné plusieurs fois dans l'ADAC GT Masters et Clemens a vraiment bien roulé en DTM l'année dernière".