Il Grasser Racing Team fissa il ritorno di Engelhart

È ufficiale: Christian Engelhart tornerà per il finale di stagione del DTM a Hockenheim. Engelhart partirà per il Grasser Racing Team, con cui ha già festeggiato grandi successi.

Gran finale per GRT! Il team della Stiria, supportato da Lamborghini Squadra Corse, accenderà i motori della Lamborghini Huracán GT3 EVO2 per l'ultima volta nella stagione 2023 il prossimo fine settimana dal 20 al 22 ottobre. All'Hockenheimring, il DTM e l'ADAC GT Masters entreranno nella fase finale. Nel DTM, ci sarà una riunione con una vecchia conoscenza. Christian Engelhart torna tra le braccia di Grasser Racing nell'abitacolo della vettura numero 19. Il vincitore di gare del DTM piloterà la vettura numero 19. Il vincitore del DTM piloterà la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 progettata da GGMT Revolution come compagno di squadra di Clemens Schmid nell'ottavo e ultimo appuntamento della stagione, in sostituzione di Andrea Caldarelli. Il pilota ufficiale Lamborghini non era disponibile per la finale del DTM a causa dei suoi impegni nel programma di prototipi LMDh del costruttore.

Per Engelhart non si tratta solo di un ritorno al GRT, ma anche al DTM. Il 36enne bavarese ha gareggiato per Porsche nel prestigioso campionato nei primi quattro weekend di gara del 2023 e lo ha fatto con successo. All'apertura della stagione a Oschersleben, ha festeggiato un'impressionante vittoria nella gara della domenica. Engelhart ha una lunga amicizia con Grasser Racing. Tra il 2016 e il 2019, ha guidato con successo le Lamborghini della squadra di Gottfried Grasser per diversi anni e, a volte, ha fatto parte della formazione di piloti ufficiali del costruttore italiano di auto sportive.

Engelhart ha festeggiato un totale di 14 vittorie con i colori GRT, tra cui un trionfo alla leggendaria 24 Ore di Daytona nel 2019. Nella stagione 2017, ha fatto anche parte dell'equipaggio GRT che ha conquistato la vittoria assoluta nella Blancpain GT Series, che consiste nella Sprint Cup e nella Endurance Cup ed è ora nota come Fanatec GT World Challenge Europe. Quattro anni dopo la loro ultima gara insieme, tornerà al volante per Grasser Racing sulla Lamborghini Huracán GT3 EVO2 dorata nel DTM all'Hockenheimring questo fine settimana.

L'ex circuito di Formula 1 nel Baden-Württemberg riporta alla mente bei ricordi per GRT. Nell'ADAC GT Masters, quattro vittorie, sei podi, sei giri veloci e quattro pole position sono andati agli austriaci e alla loro Lamborghini Huracán GT3. L'anno scorso, nella sua stagione di debutto nel DTM, il team si è presentato alla finale dell'Hockenheimring con la possibilità di vincere il titolo. Tuttavia, la forte prestazione del team non è stata premiata. In un fine settimana sfortunato, il pilota Lamborghini Mirko Bortolotti è riuscito a portare a casa la vittoria assoluta e Clemens Schmid il suo primo podio.

Questo fine settimana entrambi i piloti hanno l'opportunità di chiudere i conti in sospeso con il circuito del Gran Premio di Hockenheim, lungo 4,574 chilometri. Clemens Schmid si è presentato domenica in forma smagliante, con il secondo posto in griglia, ed era in procinto di salire sul podio in gara, finché non è stato fermato da una foratura. Il 33enne tirolese si presenterà alla finale con il vento in poppa dopo aver ottenuto un'ottima prestazione con il sesto posto nella gara di domenica al Red Bull Ring. L'ex pilota della GRT Mirko Bortolotti è di nuovo in lotta per il campionato come uno dei candidati al titolo.

Christian Engelhart: "Tornare nella mia famiglia Grasser Racing per Hockenheim è una grande emozione! Abbiamo già festeggiato grandi successi insieme in passato. Ora gareggiare insieme nel DTM è un momento importante per noi. Allo stesso tempo, un ringraziamento speciale va alla Porsche, che mi ha affidato questo incarico. La sfida di abituarsi alla nuova Lamborghini Huracán GT3 EVO2 in pochissimo tempo è enorme. Ecco perché ora lavoreremo con la massima concentrazione".

Gottfried Grasser, Team Principal di GRT: "Siamo molto felici di disputare il finale di stagione con Christian e significa molto per noi avere di nuovo GGMT Revolution come partner a Hockenheim. Con Christian abbiamo raggiunto traguardi fantastici e lui fa parte della famiglia Lamborghini da molto tempo. Abbiamo sempre mantenuto un rapporto di amicizia anche dopo gli anni trascorsi insieme ed è fantastico vederlo di nuovo a bordo della nostra auto. Siamo decisamente ottimisti per il weekend perché sappiamo che i nostri piloti sono forti a Hockenheim. Con Christian abbiamo vinto diverse volte nell'ADAC GT Masters e Clemens ha fatto molto bene nel DTM l'anno scorso".