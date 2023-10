A Grasser Racing Team prepara o regresso de Engelhart

Gran Finale para o GRT! A equipa da Estíria, apoiada pela Lamborghini Squadra Corse, vai ligar os motores do Lamborghini Huracán GT3 EVO2 pela última vez na temporada de 2023 no próximo fim de semana, de 20 a 22 de outubro. No Hockenheimring, o DTM e o ADAC GT Masters entrarão na ronda final. No DTM, haverá um reencontro com um velho conhecido. Christian Engelhart regressa aos braços da Grasser Racing no cockpit do carro número 19. O vencedor da corrida do DTM vai pilotar o Lamborghini Huracán GT3 EVO2 concebido pela GGMT Revolution como companheiro de equipa de Clemens Schmid no oitavo e último evento da temporada, substituindo Andrea Caldarelli. O piloto de fábrica da Lamborghini não estava disponível para a final do DTM devido aos seus compromissos no âmbito do programa de protótipos LMDh do fabricante.

Para Engelhart, não se trata apenas de um reencontro com a GRT, mas também com o DTM. O bávaro de 36 anos competiu pela Porsche no prestigiado campeonato nos primeiros quatro fins-de-semana de corrida em 2023 e fê-lo com sucesso. Na abertura da época em Oschersleben, celebrou uma vitória impressionante na corrida de domingo. Engelhart tem uma longa amizade com a Grasser Racing. Entre 2016 e 2019, foi bem-sucedido nos carros Lamborghini da equipa de corrida de Gottfried Grasser durante vários anos e fez parte do alinhamento de pilotos de trabalho do fabricante italiano de carros desportivos por vezes.

Engelhart celebrou um total de 14 vitórias com as cores da GRT, incluindo um triunfo nas lendárias 24 Horas de Daytona em 2019. Na época de 2017, também fez parte da equipa da GRT que conquistou a vitória geral na Blancpain GT Series, que consiste na Sprint Cup e na Endurance Cup e é agora conhecida como Fanatec GT World Challenge Europe. Quatro anos após a sua última corrida juntos, ele estará de volta ao volante da Grasser Racing no Lamborghini Huracán GT3 EVO2 dourado no DTM em Hockenheimring, este fim de semana.

A antiga pista de corrida de Fórmula 1 em Baden-Württemberg traz boas recordações para a GRT. No ADAC GT Masters, quatro vitórias, seis pódios, seis voltas mais rápidas e quatro pole positions foram para os austríacos e o seu Lamborghini Huracán GT3. No ano passado, na sua época de estreia no DTM, a equipa viajou para a final em Hockenheimring com hipóteses de ganhar o título. No entanto, o forte desempenho da equipa não foi recompensado nessa altura. Num fim de semana azarado, o piloto da Lamborghini Mirko Bortolotti escapou com a GRT à vitória geral e Clemens Schmid ao seu primeiro pódio.

Ambos os pilotos têm a oportunidade, este fim de semana, de resolver os assuntos pendentes no circuito de 4,574 quilómetros do Grande Prémio de Hockenheim. Clemens Schmid apresentou-se em grande forma no domingo, com o segundo lugar na grelha de partida, e estava a caminho de um pódio na corrida até ser travado por um furo. O tirolês de 33 anos vai viajar para a final com vento de popa depois de um forte desempenho com o sexto lugar na corrida de domingo no Red Bull Ring. O ex-piloto da GRT, Mirko Bortolotti, está novamente a lutar pelo campeonato como um dos candidatos ao título.

Christian Engelhart: "Regressar à minha família Grasser Racing para Hockenheim é uma sensação óptima! Já celebrámos grandes sucessos juntos no passado. Agora, competirmos juntos no DTM é um ponto alto para nós. Ao mesmo tempo, os meus agradecimentos especiais vão para a Porsche, que me libertou para esta missão. O desafio de nos habituarmos ao novo Lamborghini Huracán GT3 EVO2 num curto espaço de tempo é enorme. É por isso que vamos agora trabalhar com toda a concentração."

Gottfried Grasser, Diretor de Equipa da GRT: "Estamos muito contentes por disputar o final da época com o Christian e é muito importante para nós ter a GGMT Revolution novamente a bordo como parceira em Hockenheim. Alcançámos marcos fantásticos com o Christian e ele faz parte da família Lamborghini há muito tempo. Mantivemos sempre uma relação amigável, mesmo depois dos anos que passámos juntos, e é ótimo vê-lo de novo no nosso carro. Estamos definitivamente optimistas em relação ao fim de semana porque sabemos que os nossos pilotos são fortes em Hockenheim. Com o Christian, ganhámos lá várias vezes no ADAC GT Masters e o Clemens esteve muito bem no DTM no ano passado".