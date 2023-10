Yannik Dinger est le champion des voitures de tourisme de légende

Même une protestation discutable de son adversaire à l'issue de la première course du samedi n'a pas pu l'arrêter: Yannik Dinger est le nouveau champion des voitures de tourisme de légende. Une deuxième place dans sa catégorie lors de la finale a suffi à ce jeune homme de 25 ans au volant de sa BMW 328i E36 pour remporter non seulement le classement de la classe 2, mais aussi le classement général du championnat. Au final, Dinger a obtenu 90,64 points, soit 5,6 de plus que Thomas Ardelt qui, malgré sa victoire dans la classe 3, a fini par s'incliner. La troisième place du championnat est revenue à Hans Robert Holzer, qui a remporté le classement des pilotes au cours des deux dernières années.

Comme la veille, la victoire finale est revenue à Anton Werner sur l'Audi 200 quattro M86. Pendant onze tours, le pilote de Landshut s'est battu en duel avec Klaus Ludwig dans l'AMG-Mercedes Classe C. La tête de la course a changé plusieurs fois. Peu avant la fin de la course, Ludwig a été éliminé suite à un problème technique. Après douze tours, Werner a été devancé de 50,857 secondes par Tor Magne Tjemsland dans sa BMW M3 E30. Le Norvégien a ainsi amélioré sa position dans la deuxième manche. Le podium a été complété par Tim Kuijl dans la BMW 325i E36, qui a également remporté la victoire dans la classe quatre. La voiture de classe 1 la plus rapide a été pilotée par Peter Nickel, qui s'est classé quatrième. L'Opel Calibra a été classée juste avant le nouveau champion Dinger, qui a pris la sixième place de la course.

La victoire dans le classement annuel de la classe 1 est revenue à Stefan Rupp, qui a remporté les deux courses au volant de l'Audi A4 DTM sur le Norisring. Le vainqueur de la classe 3 est le pilote BMW Ardelt, tandis que dans la classe 5, c'est Werner qui s'est réjoui de la coupe du vainqueur.

En Tourenwagen Classic, rien n'a résisté en 2023 à Altfrid Heger au volant de la Porsche 911 GT3 Cup. L'ex-pilote DTM a remporté le classement de manière souveraine. Thilo Goos (Aston Martin V8 Vantage N24) et Ekkehard Ludewigs (Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II) occupent les deuxième et troisième positions.

La course du dimanche a été un décalque de celle de la veille. Peter Mücke a gagné avec sa Ford Turbo Capri Gr. 5 de manière souveraine devant Axel Friedhoff et Heger (tous deux Porsche 911 GT3 Cup). Peter Rikli et Franz Straub ont prouvé de manière impressionnante que dans la série des véhicules cultes de toutes sortes, on ne se bat pas seulement pour la victoire. Dans le duel des générations - Honda Accord Euro R CL7 (année de construction 2005) contre De Tomaso Pantera GT4 (1971) - le Suisse Rikli a finalement pris l'avantage après douze tours sur le circuit Grand Prix du Nürburgring de 5,137 kilomètres et s'est réjoui de sa dixième place.