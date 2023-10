Yannik Dinger è campione del Touring Car Legends

Nemmeno una discutibile protesta del suo avversario dopo la prima gara di sabato è riuscita a fermarlo: Yannik Dinger è il nuovo campione del Touring Car Legends. Il secondo posto nella sua classe è stato sufficiente al 25enne della BMW 328i E36 per vincere non solo la classifica della classe 2, ma anche la classifica generale del campionato. Nella classifica finale, Dinger ha totalizzato 90,64 punti - 5,6 punti in più rispetto a Thomas Ardelt, che è rimasto indietro nonostante la vittoria nella Classe 3. Il terzo posto in campionato è andato a Hans Robert Holzer, che aveva vinto il campionato piloti negli ultimi due anni.

Come il giorno precedente, la vittoria in finale è andata ad Anton Werner su Audi 200 quattro M86. Per undici giri, il pilota di Landshut ha duellato con Klaus Ludwig su Mercedes Classe C AMG. Il vantaggio è cambiato più volte. Poco prima della fine della gara, Ludwig si è ritirato per un difetto tecnico. Werner è stato segnalato dopo dodici giri con 50,857 secondi di vantaggio su Tor Magne Tjemsland con la BMW M3 E30. Il norvegese ha così migliorato di una posizione nella seconda manche. Il podio è stato completato da Tim Kuijl su BMW 325i E36, che si è aggiudicato anche la vittoria nella classe 4. L'auto più veloce della Classe 1 è stata guidata da Peter Nickel al quarto posto. L'Opel Calibra è stata segnalata immediatamente davanti al nuovo campione Dinger, che ha conquistato il sesto posto in gara.

La vittoria nella classifica annuale della Classe 1 è andata a Stefan Rupp, che ha vinto entrambe le gare al Norisring con l'Audi A4 DTM. Il vincitore della Classe 3 è stato il pilota BMW Ardelt, mentre nella Classe 5 Werner si è rallegrato del trofeo del vincitore.

Nella 2023 Touring Car Classic non c'è stata partita per Altfrid Heger con la Porsche 911 GT3 Cup. L'ex pilota del DTM ha conquistato una vittoria imponente. Thilo Goos (Aston Martin V8 Vantage N24) e Ekkehard Ludewigs (Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II) si sono piazzati al secondo e terzo posto.

La gara di domenica è stata una copia carbone del giorno precedente. Peter Mücke ha vinto con la sua Ford Turbo Capri Gr. 5 davanti ad Axel Friedhoff e Heger (entrambi Porsche 911 GT3 Cup). Peter Rikli e Franz Straub hanno dimostrato in modo impressionante che la serie per veicoli di culto di tutti i tipi non è solo una lotta per la vittoria. Nel duello generazionale - Honda Accord Euro R CL7 (costruita nel 2005) contro De Tomaso Pantera GT4 (1971) - dopo dodici giri sul circuito Grand Prix di 5,137 chilometri del Nürburgring, lo svizzero Rikli ha avuto la meglio e si è accontentato del decimo posto.