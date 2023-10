Yannik Dinger é o campeão do Touring Car Legends

Apesar do drama da desqualificação de Yannik Dinger, este sagrou-se campeão do Touring Car Legends no ADAC Racing Weekend em Nürburgring. Altfrid Heger, ex-piloto do DTM, vence o Touring Car Classic.

Nem mesmo um protesto questionável do seu adversário após a primeira corrida, no sábado, o conseguiu impedir: Yannik Dinger é o novo campeão do Touring Car Legends. O segundo lugar da sua classe na final foi suficiente para o jovem de 25 anos, que conduzia o BMW 328i E36, ganhar não só a classificação da classe 2, mas também a classificação geral do campeonato. Na classificação final, Dinger somou 90,64 pontos - mais 5,6 pontos do que Thomas Ardelt, que ficou para trás apesar de ter vencido a Classe 3. O terceiro lugar no campeonato foi para Hans Robert Holzer, que tinha ganho o campeonato de pilotos nos últimos dois anos.

Tal como no dia anterior, a vitória na final da corrida coube a Anton Werner no Audi 200 quattro M86. Durante onze voltas, o piloto de Landshut lutou com Klaus Ludwig no Mercedes Classe C AMG. A liderança mudou várias vezes. Pouco antes do final da corrida, Ludwig retira-se com uma avaria técnica. Após doze voltas, Werner foi afastado com 50,857 segundos de vantagem sobre Tor Magne Tjemsland no BMW M3 E30. O norueguês melhorou assim uma posição na segunda manga. O pódio foi completado por Tim Kuijl com o BMW 325i E36, que também venceu na classe quatro. O carro mais rápido da Classe 1 foi conduzido por Peter Nickel em quarto lugar. O Opel Calibra foi sinalizado imediatamente à frente do novo campeão Dinger, que ficou em sexto lugar na corrida.

A vitória na classificação anual da Classe 1 foi para Stefan Rupp, que venceu as duas corridas em Norisring com o Audi A4 DTM. O vencedor da Classe 3 foi o piloto da BMW Ardelt, enquanto na Classe 5 Werner ficou encantado com o troféu de vencedor.

No Clássico de Carros de Turismo de 2023, Altfrid Heger, com o Porsche 911 GT3 Cup, não teve hipóteses. O ex-piloto do DTM obteve uma vitória esmagadora. Thilo Goos (Aston Martin V8 Vantage N24) e Ekkehard Ludewigs (Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II) seguiram-se no segundo e terceiro lugares.

A corrida de domingo foi uma cópia a papel químico do dia anterior. Peter Mücke venceu com o seu Ford Turbo Capri Gr. 5, à frente de Axel Friedhoff e Heger (ambos Porsche 911 GT3 Cup). Peter Rikli e Franz Straub provaram de forma impressionante que a série para veículos de culto de todos os tipos não se limita à luta pela vitória. No duelo de gerações - Honda Accord Euro R CL7 (construído em 2005) contra De Tomaso Pantera GT4 (1971) - após doze voltas ao circuito de 5,137 quilómetros do Grande Prémio de Nürburgring, o suíço Rikli levou a melhor no final e ficou satisfeito com o décimo lugar.