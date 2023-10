La légende des voitures de tourisme est morte : Burkard Bovensiepen est en deuil

Burkard Bovensiepen a contribué à écrire une bonne partie de l'histoire des courses de voitures de tourisme allemandes en tant que patron de l'usine de voitures de luxe BMW Alpina à Buchloe dans l'Allgäu. En effet, outre les belles voitures de route, Alpina a également brillé dans le sport automobile depuis les années 60. Ses voitures de course BMW étaient souvent plus rapides que les voitures d'usine de Munich.

Ainsi, des stars de la F1 comme Jacky Ickx, Niki Lauda ou James Hunt ont pris place dans les légendaires coupés légers Alpina CSL. Helmut Marko, Harald Ertl, Günther Huber, Dieter Quester, Helmut Kelleners et Gerold Pankl figuraient également sur la liste des salaires d'Alpina. L'équipe a toutefois dû faire face à un moment très difficile, lorsque le pilote de Cologne Hans-Peter Joisten est décédé dans un accident au volant de l'Alpina CSL lors des 24 h de Spa en 1973.

Lorsque la crise de l'essence a frappé de plein fouet au début de l'année 1974, l'équipe Alpina a fait une pause de quelques années avant de revenir en force en 1977 avec Quester, qui a remporté le titre européen. Bovensiepen se retire ensuite complètement de la course automobile pendant dix ans pour se consacrer entièrement au développement de l'entreprise et à la création de son entreprise d'importation de vin.

Au début de l'âge d'or du DTM, Alpina est revenue sur la piste en 1987/88 avec la M3 et le quatuor de pilotes Danner, Oberndorfer, Giroix et Ellen Lohr pour deux années supplémentaires. En tant que vice-président de l'ITR, "BuBo", comme ses amis pouvaient l'appeler, avait largement contribué à l'élaboration du nouveau règlement DTM. Ensuite, la course a définitivement pris fin et le chef a concentré toutes ses forces et ses moyens financiers exclusivement sur la gamme de modèles Alpina et le commerce exclusif de vins.

Certes, le nom d'Alpina était et reste indissociable des voitures de série exclusives hautes performances pour les individualistes, mais ses voitures de tourisme de course, toujours parfaitement préparées, jouissaient d'une réputation tout aussi bonne. À l'époque de la gloire du championnat d'Europe des voitures de tourisme et du championnat de course des années 70, Alpina brillait par sa technique de premier ordre et mettait souvent dans l'embarras les Capri RS d'usine de Cologne et les BMW CSL de la maison mère à Munich. Il en allait de même pour le DTM, auquel Alpina participait avec la M3 en vert vif.

Burkard Bovensiepen entretenait d'ailleurs une relation particulièrement étroite avec le DTM. Il comptait parmi les membres fondateurs de l'ITR de l'époque, dont il a contribué à la mise en place réussie de 1986 à 1988 en tant que vice-président.

"Nous avons vécu une époque merveilleuse dans le sport automobile", a déclaré Bovensiepen en se remémorant le 50e anniversaire d'Alpina en 2015, "et nous avons pu aider BMW à remporter de nombreux titres avec nos voitures et nos pilotes".

Pour la grande fête, beaucoup de ses anciens pilotes avaient répondu à l'invitation au siège d'Alpina à Buchloe. Lors d'une discussion animée avec d'anciens pilotes et membres de l'équipe, les années 70 endiablées, les souvenirs du championnat d'Europe des voitures de tourisme et du DTM ainsi que les victoires d'Alpina lors des classiques de 24 heures à Spa et sur le Ring ont refait surface.

Bovensiepen était considéré comme un perfectionniste et un esprit fin. Son amour du détail, la préparation parfaite de ses véhicules et sa gestion d'équipe pédante dépassaient même assez souvent les standards élevés des équipes d'usine. On n'oubliera pas non plus ses lettres de réclamation aux hommes politiques et aux décideurs, habilement formulées avec une plume acérée et un humour sous-jacent, dans lesquelles il dénonçait les mauvaises décisions concernant la législation automobile. Même les anciens chanceliers et ministres des transports n'ont pas été épargnés.

Les fils de Bovensieppen, Andy et Florian, ainsi que sa fille Angela, pleurent la perte du chef de famille et les fans de voitures de tourisme du monde entier pleurent la disparition d'un visionnaire, d'un homme d'action, d'un constructeur automobile et d'un chef d'équipe pour qui le perfectionnisme sous toutes ses formes a toujours été la priorité absolue.