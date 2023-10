Morto un grande del turismo: lutto per Burkard Bovensiepen

Burkard Bovensiepen ha contribuito a scrivere un bel pezzo di storia delle corse di auto da turismo tedesche come responsabile della nobile fucina BMW Alpina di Buchloe, nella regione dell'Algovia. Oltre alle bellissime auto da strada, Alpina si è distinta anche nelle corse fin dagli anni Sessanta. Le sue auto da corsa BMW erano spesso più veloci delle auto di serie di Monaco.

Stelle della F1 come Jacky Ickx, Niki Lauda e James Hunt si sono seduti sulle leggendarie Alpina CSL coupé leggere. Anche Helmut Marko, Harald Ertl, Günther Huber, Dieter Quester, Helmut Kelleners e Gerold Pankl erano sul libro paga di Alpina. Tuttavia, il team dovette affrontare un momento molto difficile quando Hans-Peter Joisten di Colonia ebbe un incidente mortale con l'Alpina CSL alla 24 ore di Spa nel 1973.

Quando all'inizio del 1974 si verificò la crisi del petrolio, il team Alpina si prese una pausa di qualche anno, per poi fare uno splendido ritorno nel 1977 con la vittoria di Quester nel Campionato Europeo. In seguito, Bovensiepen si ritirò completamente dalle corse per dieci anni, per dedicarsi interamente all'ulteriore espansione dell'azienda e alla fondazione della sua attività di importazione di vini.

Con l'inizio del periodo di massimo splendore del DTM, Alpina tornò in pista per altri due anni nel 1987/88 con la M3 e il quartetto di piloti composto da Danner, Oberndorfer, Giroix ed Ellen Lohr. BuBo", come gli amici potevano chiamarlo, aveva svolto un ruolo importante nella definizione dei nuovi regolamenti del DTM in qualità di vicepresidente dell'ITR. Dopo di che, le corse erano finalmente finite e il boss concentrò tutte le sue energie e risorse finanziarie esclusivamente sulla gamma di modelli Alpina e sull'esclusivo commercio di vini.

Sebbene il nome Alpina fosse e sia indissolubilmente legato a esclusive auto di serie ad alte prestazioni per individualisti, le sue auto da corsa da turismo, sempre perfettamente preparate, godevano di una reputazione altrettanto buona. Soprattutto nel periodo d'oro del Campionato Europeo Turismo e del Campionato Racing degli anni Settanta, Alpina brillava per la sua tecnologia di prima classe e spesso metteva in imbarazzo la Capri RS di Colonia e la BMW CSL della casa madre di Monaco. Lo stesso vale per il DTM, a cui Alpina partecipava con la M3 verde.

Burkard Bovensiepen aveva un rapporto particolarmente stretto con il DTM. È stato uno dei membri fondatori dell'allora ITR, di cui ha contribuito al successo dello sviluppo in qualità di vicepresidente dal 1986 al 1988.

"Abbiamo trascorso un periodo meraviglioso nelle corse", ha ricordato Bovensiepen in occasione del 50° anniversario di Alpina nel 2015, "e siamo stati in grado di aiutare BMW a vincere molti titoli con le nostre auto e i nostri piloti".

Molti dei suoi ex piloti hanno accettato l'invito alla sede Alpina di Buchloe per la grande celebrazione. In una vivace discussione con ex piloti e membri del team, sono stati riportati alla luce i selvaggi anni '70, i ricordi del Campionato Europeo TW e del DTM, nonché le vittorie di Alpina nelle classiche 24 ore a Spa e al Ring.

Bovensiepen era considerato un perfezionista e una mente fine. La sua attenzione ai dettagli, la perfetta preparazione dei veicoli e la pedante gestione della squadra spesso superavano anche gli elevati standard dei team di fabbrica dell'epoca. Rimarranno indimenticate anche le sue lettere di reclamo ai politici e ai responsabili delle decisioni, abilmente formulate con una penna tagliente e un sottile umorismo, in cui denunciava le decisioni sbagliate in materia di legislazione automobilistica. Anche gli ex cancellieri e ministri dei trasporti tedeschi non sono stati risparmiati.

I figli di Bovensiepen, Andy e Florian, e la figlia Angela, piangono la perdita del loro capofamiglia e gli appassionati di auto da turismo di tutto il mondo piangono la perdita di un visionario, un uomo d'azione, un costruttore di auto e un capo squadra per il quale il perfezionismo, in qualsiasi forma, aveva sempre la massima priorità.