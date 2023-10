A morte de um grande automobilista de turismo: luto por Burkard Bovensiepen

Burkard Bovensiepen ajudou a escrever um bom pedaço da história do automobilismo de turismo alemão como diretor da Alpina, a nobre oficina de fundição da BMW, em Buchloe, na região de Allgäu. Para além dos belos automóveis de estrada, a Alpina também se destacou nas corridas desde a década de 1960. Os seus carros de corrida BMW eram frequentemente mais rápidos do que os carros de fábrica de Munique.

Estrelas da F1 como Jacky Ickx, Niki Lauda e James Hunt sentaram-se nos lendários coupés leves Alpina CSL. Helmut Marko, Harald Ertl, Günther Huber, Dieter Quester, Helmut Kelleners e Gerold Pankl também fizeram parte da equipa Alpina. No entanto, a equipa também teve de enfrentar um momento muito difícil quando Hans-Peter Joisten, de Colónia, teve um acidente fatal com o Alpina CSL na corrida das 24 horas de Spa em 1973.

Quando a crise da gasolina chegou no início de 1974, a equipa Alpina fez uma pausa de alguns anos, apenas para fazer um esplêndido regresso em 1977 com o Quester a ganhar o título do Campeonato Europeu. Depois disso, Bovensiepen retirou-se completamente das corridas durante dez anos para se dedicar inteiramente à expansão da empresa e à fundação do seu negócio de importação de vinhos.

Com o início do apogeu do DTM, a Alpina regressou às pistas de corrida por mais dois anos em 1987/88 com o M3 e o quarteto de pilotos Danner, Oberndorfer, Giroix e Ellen Lohr. BuBo", como os amigos lhe chamavam, desempenhou um papel importante na elaboração dos novos regulamentos do DTM como Vice-Presidente da ITR. Depois disso, as corridas terminaram e o patrão concentrou todas as suas energias e recursos financeiros exclusivamente na gama de modelos Alpina e no comércio exclusivo de vinhos.

Embora o nome Alpina estivesse e esteja inseparavelmente ligado a automóveis de produção exclusivos de alto desempenho para individualistas, os seus automóveis de turismo de corrida, sempre perfeitamente preparados, gozavam de uma reputação igualmente boa. Especialmente no auge do Campeonato Europeu de Carros de Turismo e do Campeonato de Corridas da década de 1970, a Alpina brilhou com tecnologia de primeira classe e muitas vezes envergonhou o Capri RS de fábrica de Colónia e o BMW CSL da empresa-mãe em Munique. O mesmo aconteceu no DTM, no qual a Alpina competiu com o M3 em verde.

Burkard Bovensiepen tinha uma relação particularmente próxima com o DTM. Foi um dos membros fundadores da então ITR, cujo desenvolvimento de sucesso ajudou a moldar como Vice-Presidente de 1986 a 1988.

"Passámos momentos maravilhosos nas corridas", recordou Bovensiepen por ocasião do 50º aniversário da Alpina em 2015, "e conseguimos ajudar a BMW a ganhar muitos títulos com os nossos carros e pilotos".

Muitos dos seus antigos pilotos aceitaram o convite para a sede da Alpina em Buchloe para a grande celebração. Numa animada discussão com antigos pilotos e membros da equipa, os loucos anos 70, as memórias do Campeonato Europeu de TW e do DTM, bem como as vitórias da Alpina nas 24 horas clássicas de Spa e no Ring, foram trazidos de volta à vida.

Bovensiepen era considerado um perfeccionista e uma mente fina. A sua atenção aos detalhes, a preparação perfeita dos veículos e a sua gestão pedante da equipa ultrapassavam muitas vezes os elevados padrões das equipas de fábrica da época. As suas cartas de reclamação a políticos e decisores, habilmente formuladas com uma caneta afiada e um humor subtil, nas quais denunciava decisões erradas relativas à legislação automóvel, também permanecerão inesquecíveis. Nem mesmo os antigos chanceleres e ministros dos transportes alemães foram poupados.

Os filhos de Bovensiepen, Andy e Florian, bem como a filha Angela, lamentam a perda do seu chefe de família e os fãs de automóveis de turismo de todo o mundo lamentam a perda de um visionário, um fazedor, um construtor de automóveis e um chefe de equipa para quem o perfeccionismo, sob qualquer forma, sempre teve a máxima prioridade.