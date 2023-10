Il DTM pubblica la classifica delle auto per la finale

Finale di stagione del DTM a Hockenheim. La SRO ha pubblicato la classifica dei veicoli (Balance of Performance) per il weekend di gara decisivo sull'ex circuito GP vicino a Mannheim.

L'SRO, che determina le classificazioni del BoP per il DTM, suddivide i circuiti in quattro diverse categorie e sviluppa un BoP separato per ogni categoria di circuito. In questo modo, l'SRO vuole compensare le differenze specifiche dei veicoli sui vari circuiti.

Il circuito di Hockenheim è classificato nella categoria C. Anche il Red Bull Ring, dove ha corso l'ultima volta il DTM, è classificato in questa categoria.

È la prima volta che la SRO si occupa della classificazione del DTM, dopo che l'ADAC ha lavorato per molti anni con l'organizzazione di Stéphane Ratel. Nel 2021 e nel 2022, l'AVL si è occupata della classificazione del DTM, suscitando però molte critiche tra i partecipanti e i tifosi.

In seguito a una modifica del regolamento, in futuro le regolazioni del BoP saranno consentite in tutti gli eventi.

Diamo un'occhiata ai cambiamenti rispetto all'evento di Spielberg:

Tradizionalmente, l'Audi R8 LMS GT3 si comporta molto bene all'Hockenheimring. Ma rispetto all'evento precedente al Red Bull Ring, il bolide di Ingolstadt deve aggiungere peso. Il peso minimo è aumentato di 15 chilogrammi, passando a 1.310 chilogrammi.

La BMW M4 GT3 può scaricare 25 chilogrammi! Il peso minimo viene ridotto a 1.305 kg. In cambio, la pressione massima di sovralimentazione viene leggermente ridotta di 0,04 bar, passando a 2,66 bar.

Anche la Ferrari 296 GT3 deve fare i conti con una pressione di sovralimentazione massima ridotta. La pressione massima di sovralimentazione è ora di 2,50 bar.

La Lamborghini Hurácan GT3 può scaricare dieci chilogrammi di peso. Il peso minimo è ora di 1.330 kg.

Il peso minimo della Mercedes-AMG GT3, invece, è aumentato di dieci chilogrammi, passando a 1.325 chilogrammi.

Anche la Porsche 911 GT3 R deve caricarsi. Il peso minimo aumenta di cinque chilogrammi, passando a 1.310 chilogrammi.

La classifica completa può essere consultata qui.