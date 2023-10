DTM publica a classificação dos carros para a final

Final da época do DTM em Hockenheim. A SRO publicou a classificação dos veículos (Balanço de Desempenho) para o fim de semana de corrida decisivo no antigo circuito de GP perto de Mannheim.

O SRO, que determina as classificações BoP para o DTM, categoriza as pistas de corrida em quatro categorias diferentes e desenvolve um BoP separado para cada categoria de pista. Desta forma, a SRO pretende compensar as diferenças específicas dos veículos nas várias pistas de corrida.

O circuito de Hockenheim está classificado na categoria C. O Red Bull Ring, onde o DTM correu pela última vez, também está classificado nesta categoria.

Esta é a primeira vez que a SRO se encarrega da classificação no DTM, depois de a ADAC ter trabalhado com a organização de Stéphane Ratel durante muitos anos. Em 2021 e 2022, a AVL foi responsável pela classificação do DTM, o que, no entanto, causou muitas críticas entre os participantes e os fãs.

Na sequência de uma alteração aos regulamentos, os ajustes BoP serão permitidos durante todos os eventos no futuro.

Analisamos as alterações em comparação com o evento de Spielberg:

Tradicionalmente, o Audi R8 LMS GT3 sai-se muito bem em Hockenheimring. Mas em comparação com o evento anterior no Red Bull Ring, o bólide de Ingolstadt tem de aumentar o peso. O peso mínimo é aumentado em 15 quilogramas para 1.310 quilogramas.

O BMW M4 GT3 pode descarregar 25 quilogramas! O peso mínimo é reduzido para 1.305 quilogramas. Em contrapartida, a pressão de alimentação máxima é reduzida ligeiramente em 0,04 bar para 2,66 bar.

O Ferrari 296 GT3 também tem de lidar com a redução da pressão máxima de alimentação. A pressão de alimentação máxima é agora de 2,50 bar.

O Lamborghini Hurácan GT3 é autorizado a descarregar dez quilogramas de peso. O peso mínimo é agora de 1.330 quilogramas.

O peso mínimo do Mercedes-AMG GT3, por outro lado, é aumentado em dez quilos para 1.325 quilos.

O Porsche 911 GT3 R também tem de ser carregado. O peso mínimo aumenta em cinco quilogramas para 1.310 quilogramas.

