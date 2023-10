Biglietti DTM 2024: a partire da 39€ e con sconti interessanti

La prevendita dei biglietti per la stagione 2024 del DTM inizia domenica, a partire da 39 euro e con sconti interessanti. Per i soci ADAC è possibile ottenere uno sconto fino al 36%.

Mentre il prossimo fine settimana gli spettatori assisteranno alla resa dei conti per il titolo del DTM, la vendita dei biglietti per la stagione 2024 inizierà già domenica (22 ottobre). Gli affezionati fan del DTM che parteciperanno alla finale di Hockenheim avranno l'opportunità esclusiva di assicurarsi i posti migliori per il prossimo anno in loco, presso il botteghino, a partire dalle ore 12.00. I biglietti saranno messi in vendita online su dtm.com subito dopo l'ultimo traguardo della stagione 2023, alle ore 15:00. I biglietti saranno ancora disponibili a partire da 39 euro e i bambini e i giovani accompagnati da un adulto saranno ammessi gratuitamente anche nel 2024.

È conveniente ordinare rapidamente i biglietti del DTM per il 2024: chi acquista i biglietti su dtm.com entro il 13 novembre 2023 può assicurarsi uno sconto del dieci per cento sulla corsia preferenziale. Anche i soci ADAC ricevono uno sconto del dieci per cento per la prossima stagione, beneficiando così di un doppio vantaggio. Insieme allo sconto della corsia preferenziale, i soci ADAC risparmiano oltre il 36% rispetto al prezzo al botteghino.

I biglietti saranno disponibili online su dtm.com dal 22 ottobre per tutte le categorie e per sette degli otto eventi del DTM. La prevendita dei biglietti per l'evento clou della stagione al Norisring di Norimberga inizierà a novembre. L'ingresso gratuito nelle aree riservate alle tribune di tutti i circuiti per i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni accompagnati da un adulto pagante rimane invariato. Nella stagione 2024, il DTM continuerà a presentarsi come aperto e vicino ai fan: tutti i biglietti consentono l'ingresso gratuito al paddock del DTM e alla DTM Fan Area. Solo al Sachsenring l'accesso al paddock del DTM è limitato per motivi di capienza.

"Per la stagione 2023 abbiamo sviluppato una struttura di prezzi completamente nuova, che è stata accolta molto bene dai fan. Quest'anno il DTM è stato particolarmente apprezzato dalle famiglie: un terzo dei nostri visitatori era costituito da bambini e ragazzi. Continuiamo a seguire questa strada. I prezzi dei biglietti rimarranno stabili e l'anno prossimo i fan potranno nuovamente vivere l'emozionante azione del DTM a partire da 39 euro. Un paddock a misura di fan e sessioni di autografi offrono un motorsport che si può toccare con mano, mentre in pista i migliori piloti internazionali garantiscono gare di altissimo livello", afferma il direttore di ADAC Motorsport Thomas Voss.

La stagione 2024 del DTM prevede otto eventi da aprile a ottobre, con l'apertura della stagione che si terrà dal 26 al 28 aprile alla Motorsport Arena di Oschersleben. Per la finale, la popolare serie di corse si reca tradizionalmente all'Hockenheimring nel Baden-Württemberg. Con il Red Bull Ring in Stiria, Austria, e il Circuit Zandvoort sulla costa olandese del Mare del Nord, sono in calendario due circuiti di Formula 1 di altri Paesi europei. Altre tappe sono il DEKRA Lausitzring, il Norisring, il Nürburgring e il Sachsenring.

Calendario gare DTM 2024

26.04.-28.04.2024 Motorsport Arena Oschersleben

24.05.-26.05.2024 DEKRA Lausitzring

07.06.-09.06.2024 Circuito di Zandvoort / NL

05.07.-07.07.2024 Norisring

16.08.-18.08.2024 Nürburgring

06.09.-08.09.2024 Sachsenring

27.09.-29.09.2024 Red Bull Ring / A

18.10.-20.10.2024 Hockenheim Baden-Württemberg