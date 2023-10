Bilhetes DTM 2024: A partir de 39 euros e com descontos atractivos

A venda antecipada de bilhetes para a época de 2024 do DTM começa no domingo, a partir de 39 euros e com descontos atractivos. Os membros da ADAC podem beneficiar de um desconto até 36%.

Enquanto os espectadores vão viver o confronto pelo título do DTM no próximo fim de semana, a venda de bilhetes para a época de 2024 começa já no domingo (22 de outubro). Os fãs fiéis do DTM que assistirem à final em Hockenheim terão a oportunidade exclusiva de garantir os melhores lugares para o próximo ano no local, na bilheteira, a partir das 12:00. Os bilhetes serão colocados à venda online em dtm.com imediatamente após a última final da época de 2023, às 15 horas. Os bilhetes continuarão disponíveis a partir de 39 euros, e as crianças e jovens acompanhados por um adulto também terão entrada gratuita em 2024.

Vale a pena encomendar rapidamente os bilhetes para o DTM de 2024: quem adquirir os bilhetes em dtm.com até 13 de novembro de 2023 pode garantir o desconto de dez por cento. Os membros da ADAC também recebem um desconto de dez por cento para a próxima época e, assim, beneficiam duplamente. Juntamente com o desconto Fast Lane, os membros da ADAC poupam mais de 36% em comparação com o preço de bilheteira.

Os bilhetes estarão disponíveis online em dtm.com a partir de 22 de outubro em todas as categorias e para sete dos oito eventos DTM. A venda antecipada de bilhetes para o ponto alto da época no Norisring, em Nuremberga, terá início em novembro. A entrada gratuita nas áreas de bancadas em todos os circuitos para crianças e jovens com menos de 16 anos acompanhados por um adulto pagante mantém-se inalterada. Na época de 2024, o DTM continuará a apresentar-se como aberto e próximo dos fãs: todos os bilhetes permitem a entrada gratuita no paddock do DTM e na DTM Fan Area. Apenas no Sachsenring o acesso ao paddock do DTM é limitado por razões de capacidade.

"Desenvolvemos uma estrutura de preços completamente nova para a época de 2023, que foi muito bem recebida pelos fãs. Este ano, o DTM foi particularmente popular entre as famílias; um terço dos nossos visitantes nesta época eram crianças e jovens. Estamos a seguir este caminho de forma consistente. Os preços dos bilhetes manter-se-ão estáveis e, no próximo ano, os fãs poderão voltar a viver a ação emocionante do DTM por apenas 39 euros. Um paddock para os fãs e sessões de autógrafos oferecem um desporto motorizado que se pode tocar e, na pista, pilotos internacionais de topo asseguram corridas de alto nível", afirma Thomas Voss, Diretor da ADAC Motorsport.

Oito eventos, de abril a outubro, compõem a temporada de 2024 do DTM, com a abertura da temporada a ter lugar de 26 a 28 de abril na Arena de Desportos Motorizados de Oschersleben. Para o final, a popular série de corridas viaja tradicionalmente para o Hockenheimring, em Baden-Württemberg. Com o Red Bull Ring na Estíria, Áustria, e o Circuito de Zandvoort na costa holandesa do Mar do Norte, dois circuitos de Fórmula 1 de outros países europeus fazem parte do calendário. Outras paragens incluem o DEKRA Lausitzring, o Norisring, o Nürburgring e o Sachsenring.

Calendário de corridas DTM 2024

26.04.-28.04.2024 Motorsport Arena Oschersleben

24.05.-26.05.2024 DEKRA Lausitzring

07.06.-09.06.2024 Circuito de Zandvoort / NL

05.07.-07.07.2024 Norisring

16.08.-18.08.2024 Nürburgring

06.09.-08.09.2024 Sachsenring

27.09.-29.09.2024 Red Bull Ring / A

18.10.-20.10.2024 Hockenheim Baden-Württemberg