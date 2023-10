Van der Linde inaugura il fine settimana del DTM con il miglior tempo

Kelvin van der Linde ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove del DTM alla finale di Hockenheim. Il leader del campionato Thomas Preining ha concluso la sessione in seconda posizione con la Porsche Manthey EMA.

Kelvin van der Linde inizia il weekend di gara del DTM a Hockenheim in prima posizione. Il sudafricano ha percorso il circuito tradizionale in 1:53.499 minuti in condizioni di asciutto.

Il secondo posto va al leader del campionato Thomas Preining con la Porsche 911 GT3 R di Manthey EMA. L'austriaco è a 0,193 secondi dal miglior tempo.

Dennis Olsen, con la seconda Porsche del team Meuspath, ha completato le prime tre posizioni.

La sessione è stata interrotta dopo soli cinque minuti con un giallo su tutto il percorso. Laurin Heinrich sulla Porsche del KÜS Team Bernhard si è fermato alla quarta curva per un difetto tecnico ed è stato necessario recuperarlo.

Risultato (Top 10):

1° Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

2° Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

3° Dennis Olsen - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

4° Ayhancan Güven - KÜS Team Bernhard - Porsche 911 GT3 R

5° Lucas Auer - Mercedes-AMG Team WINWARD - Mercedes-AMG GT3

6° Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

7° Marvin Dienst - Toksport WRT - Porsche 911 GT3 R

8° Ricardo Feller - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

9° Christian Engelhart - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

10° Marco Wittmann - Progetto 1 - BMW M4 GT3