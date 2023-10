Van der Linde abre o fim de semana do DTM com o melhor tempo

Kelvin van der Linde registou o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres do DTM em Hockenheim. O líder do campeonato, Thomas Preining, terminou a sessão na segunda posição com o Porsche da Manthey EMA.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

Kelvin van der Linde começa o fim de semana de corrida do DTM em Hockenheim na primeira posição. O sul-africano percorreu o tradicional circuito em 1:53.499 minutos em condições de secagem.

O segundo lugar vai para o líder do campeonato Thomas Preining no Porsche 911 GT3 R da Manthey EMA. O austríaco ficou a 0,193 segundos do melhor tempo.

Dennis Olsen, no segundo Porsche da equipa Meuspath, completou as três primeiras posições.

A sessão foi interrompida ao fim de apenas cinco minutos com uma amarela em toda a pista. Laurin Heinrich, no Porsche da KÜS Team Bernhard, parou na curva 4 com um defeito técnico e teve de ser recuperado.

Resultado (Top 10):

1º Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

2º Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

3º Dennis Olsen - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

4º Ayhancan Güven - KÜS Team Bernhard - Porsche 911 GT3 R

5º Lucas Auer - Mercedes-AMG Team WINWARD - Mercedes-AMG GT3

6º Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

7º Marvin Dienst - Toksport WRT - Porsche 911 GT3 R

8º Ricardo Feller - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

9º Christian Engelhart - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

10º Marco Wittmann - Project 1 - BMW M4 GT3