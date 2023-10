Un altro miglior tempo per Kelvin van der Linde alla finale

Anche Kelvin van der Linde ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove del DTM. Per i contendenti al titolo Mirko Bortolotti e Ricardo Feller, la sessione non è andata necessariamente secondo i piani.

Anche Kelvin van der Linde ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove del DTM. Il pilota dell'ABT Sportsline ha percorso il circuito in 1:38.591 minuti.

Il secondo posto nella sessione su pista asciutta è andato a Dennis Olsen. Il pilota della Manthey EMA ha accusato un ritardo di 0,114 secondi dal sudafricano.

Franck Perera con la Lamborghini SSR Performance ha completato le prime tre posizioni.

Per gli aspiranti al titolo Mirko Bortolotti e Ricardo Feller, la sessione non è andata nel migliore dei modi. Bortolotti è scivolato contro la barriera di pneumatici all'ultima curva del suo ultimo giro. Feller aveva già danneggiato la sua Audi in una scivolata selvaggia all'ingresso del Motodrom, dove ha evitato per un soffio l'impatto.

Risultato (Top 10):

1° Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

2° Dennis Olsen - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

3° Franck Perera - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

4° Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

5° Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

6° René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

7° Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8° Christian Engelhart - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

9° Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

10° Maro Engel - Mercedes-AMG Team MANN-FILTER - Mercedes-AMG GT3