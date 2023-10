ABT Sportsline au départ en 2024 avec deux Red Bull Audi

La collaboration entre ABT Sportsline et Red Bull est relancée. En 2024, l'équipe prendra le départ en DTM avec deux Red Bull R8 LMS GT3. Kelvin van der Linde et Ricardo Feller restent les pilotes.

L'un des partenariats les plus réussis de l'histoire du DTM est relancé : ABT Sportsline engagera deux Audi R8 LMS GT3 evo II aux couleurs emblématiques de Red Bull pour la saison 2024. Ricardo Feller et Kelvin van der Linde ont été confirmés comme pilotes.

"Nous sommes fiers d'être la première équipe à présenter notre package complet pour la prochaine saison de DTM", déclare Martin Tomczyk, directeur d'ABT Motorsport. "Cela nous donne une certaine avance dans les préparatifs pour 2024. En ce qui concerne la voiture et les pilotes, nous misons sur ce qui a fait ses preuves. ABT et Audi travaillent ensemble en DTM depuis 24 ans. On ne met pas facilement fin à un partenariat aussi fructueux et de qualité, même si les conditions générales changent. Nous avons toujours souligné que nous voulions continuer avec Ricardo et Kelvin. Je ne peux actuellement pas imaginer un meilleur duo de pilotes en DTM. Le retour de Red Bull comme partenaire sur nos voitures est la cerise sur le gâteau et donnera des ailes à tout le monde dans l'équipe".

"Je me réjouis tout simplement de voir se réunir à nouveau ce qui va ensemble", déclare Franz Watzlawick, CEO Beverage Business chez Red Bull. Avec plus de onze milliards de canettes vendues chaque année, l'entreprise autrichienne est le leader mondial des boissons énergisantes.

"Red Bull et ABT Sportsline vont tout simplement de pair", déclare également Harry Unflath, responsable du marketing sportif chez ABT. "Red Bull est un partenaire ABT de la première heure. Nous gérons le parc automobile de Red Bull Allemagne depuis près de trois décennies. Nous avons eu Red Bull pour la première fois sur une voiture de course en 1997 dans la STW. De 2002 à 2018, Red Bull a été notre partenaire en DTM. Ensemble, nous avons fêté 27 victoires, obtenu 93 podiums et remporté deux fois le titre de champion avec Mattias Ekström. Martin Tomczyk a été un athlète Red Bull pendant de nombreuses années et a piloté une Audi aux couleurs de Red Bull chez ABT Sportsline. Pour nous, Dietrich Mateschitz n'était pas seulement un partenaire commercial, mais aussi un ami. C'est formidable que l'un de ses compagnons de longue date, Robert Hohensinn, soit venu à Hockenheim avec Marc Thiemann, le directeur de Red Bull Allemagne, pour dévoiler le nouveau partenariat. Ces dernières années, c'était un sentiment étrange de concourir en DTM contre des voitures portant la marque Red Bull. Je suis donc d'autant plus heureux que les taureaux rouges soient enfin de retour sur nos voitures de DTM. Red Bull était de toute façon constamment présent dans les réfrigérateurs de notre siège à Kempten et dans le DTM. Mais je suis également extrêmement fier que tous les autres partenaires de longue date - Fujitsu, H&R, Hylo, Ötztal-Gurgl, Ravenol, Remus, Schaeffler, Scherer, Sonax et SÜDPACK - soient toujours à bord. Nous sommes donc parfaitement positionnés pour 2024 en DTM".

Kelvin van der Linde entame déjà en 2024 sa quatrième saison de DTM pour ABT Sportsline. "Je m'en réjouis énormément", déclare le Sud-Africain d'origine. "Je me sens extrêmement bien chez ABT et mon projet est que nous travaillions ensemble encore très longtemps. Red Bull a une grande importance dans le sport automobile. Si vous pouvez conduire une voiture Red Bull en tant que pilote, c'est un privilège particulier. Et la collaboration avec Ricardo a toujours été bonne au cours des deux dernières années. Nous nous sommes toujours bien entendus et soutenus mutuellement. Je pense que nous sommes l'une des paires de pilotes les plus fortes du peloton".

"En principe, il n'y a pas tant de changements que ça et c'est bien ainsi", déclare Ricardo Feller. "Cela a toujours été mon rêve de venir en DTM. Je vis ce rêve. Et puis, faire partie d'une équipe comme ABT me rend extrêmement heureux. Kelvin et moi formons un bon duo. Bien sûr, chaque coéquipier veut être le plus rapide, mais la collaboration fonctionne bien. J'espère qu'avec Red Bull derrière nous, nous serons encore plus forts l'année prochaine".

Le DTM 2024 débutera les 27 et 28 avril à Oschersleben. Comme cette année, un total de huit événements avec deux courses chacun est au programme. En Allemagne, toutes les courses DTM seront retransmises en direct par ProSieben, sans changement. Dans le monde entier, la série de courses peut être regardée en direct ou en re-live dans plus de 150 pays.