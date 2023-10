ABT Sportsline in griglia nel 2024 con due Red Bull Audi

Una delle partnership di maggior successo nella storia del DTM sta per essere rinnovata: ABT Sportsline schiererà due Audi R8 LMS GT3 evo II nei caratteristici colori Red Bull nella stagione 2024. Ricardo Feller e Kelvin van der Linde sono stati confermati come piloti.

"Siamo orgogliosi di essere la prima squadra a presentare il nostro pacchetto completo per la prossima stagione del DTM", afferma il direttore di ABT Motorsport Martin Tomczyk. "Per quanto riguarda l'auto e i piloti, ci affidiamo a un'esperienza consolidata. ABT e Audi lavorano insieme nel DTM da 24 anni. Non si può porre fine a una partnership così valida e di successo, anche se le condizioni generali cambiano. Abbiamo sempre sottolineato che vogliamo continuare con Ricardo e Kelvin. Non riesco a immaginare una coppia di piloti migliore nel DTM in questo momento. Il ritorno della Red Bull come partner sulle nostre vetture è la ciliegina sulla torta e metterà le ali a tutti i membri del team".

"Sono semplicemente lieto che ciò che appartiene a tutti si unisca di nuovo", afferma Franz Watzlawick, CEO Beverage Business di Red Bull. Con oltre undici miliardi di lattine vendute ogni anno, l'azienda austriaca è leader del mercato mondiale delle bevande energetiche.

"Red Bull e ABT Sportsline sono semplicemente una coppia", afferma Harry Unflath, capo del marketing sportivo di ABT. "Red Bull è stato un partner di ABT fin dall'inizio. Gestiamo la flotta Red Bull Germany da quasi tre decenni. Abbiamo avuto per la prima volta Red Bull su un'auto da corsa nel 1997 nel STW. Dal 2002 al 2018, Red Bull è stata nostra partner nel DTM. Insieme abbiamo festeggiato 27 vittorie, ottenuto 93 podi e vinto due volte il titolo di campione con Mattias Ekström. Martin Tomczyk è stato un atleta Red Bull per molti anni e ha guidato un'Audi con i colori Red Bull presso ABT Sportsline. Dietrich Mateschitz non era solo un partner commerciale per noi, ma anche un amico. È fantastico che uno dei suoi compagni di lunga data, Robert Hohensinn, sia venuto a Hockenheim insieme al boss di Red Bull Germania Marc Thiemann per presentare la nuova partnership. Negli ultimi anni è stata una strana sensazione gareggiare nel DTM contro auto con il marchio Red Bull. Sono quindi ancora più contento che le Red Bull siano finalmente tornate anche sulle nostre auto del DTM. La Red Bull era sempre presente nei frigoriferi della nostra sede di Kempten e del DTM. Ma sono anche estremamente orgoglioso che tutti gli altri partner di lunga data - Fujitsu, H&R, Hylo, Ötztal-Gurgl, Ravenol, Remus, Schaeffler, Scherer, Sonax e SÜDPACK - siano ancora a bordo. Questo ci pone in una posizione perfetta per il 2024 nel DTM".

Kelvin van der Linde affronterà la sua quarta stagione DTM per ABT Sportsline nel 2024. "Sono molto felice di questo", afferma il pilota di origine sudafricana. "Mi sento estremamente a mio agio in ABT e il mio progetto è di continuare a lavorare insieme per molto tempo. La Red Bull ha un grande status nel motorsport. Se si può guidare una vettura Red Bull come pilota, è un privilegio speciale. E la collaborazione con Ricardo è sempre stata buona negli ultimi due anni. Siamo sempre andati d'accordo e ci siamo sostenuti a vicenda. Penso che siamo una delle coppie di piloti più forti del settore".

"In sostanza, non cambia molto e questo è un bene", afferma Ricardo Feller. "È sempre stato il mio sogno venire nel DTM. Sto vivendo quel sogno. E poi essere in un team come ABT mi rende estremamente felice. Io e Kelvin siamo una bella coppia. Naturalmente ogni compagno di squadra vuole essere il più veloce, ma la collaborazione funziona bene. Spero che con Red Bull alle spalle saremo ancora più forti l'anno prossimo".

Il DTM 2024 prenderà il via a Oschersleben il 27/28 aprile. Come quest'anno, è previsto un totale di otto eventi con due gare ciascuno. Tutte le gare del DTM continueranno a essere trasmesse in diretta da ProSieben in Germania. In tutto il mondo, la serie di gare può essere vista in diretta o in replica in più di 150 Paesi.