ABT Sportsline na grelha de partida em 2024 com dois Red Bull Audi

Uma das parcerias mais bem sucedidas da história do DTM está a ser reavivada: a ABT Sportsline vai colocar em pista dois Audi R8 LMS GT3 evo II com as cores distintivas da Red Bull na época de 2024. Ricardo Feller e Kelvin van der Linde foram confirmados como pilotos.

"Estamos orgulhosos por sermos a primeira equipa a apresentar o nosso pacote completo para a próxima época do DTM", afirma o Diretor da ABT Motorsport, Martin Tomczyk. "Isto dá-nos uma certa vantagem nos nossos preparativos para 2024. No que diz respeito ao carro e aos pilotos, estamos a confiar no que já foi testado e comprovado. A ABT e a Audi trabalham em conjunto no DTM há 24 anos. Não se põe fim a uma parceria tão boa e bem sucedida, mesmo que as condições gerais mudem. Sempre sublinhámos que queremos continuar com o Ricardo e o Kelvin. Não consigo imaginar uma melhor dupla de pilotos no DTM neste momento. O regresso da Red Bull como parceira nos nossos carros é a cereja no topo do bolo e vai dar asas a todos na equipa."

"Estou simplesmente encantado com o facto de o que pertence a uma equipa estar a juntar-se novamente", diz Franz Watzlawick, CEO Beverage Business da Red Bull. Com mais de onze mil milhões de latas vendidas por ano, a empresa austríaca é líder mundial no mercado das bebidas energéticas.

"A Red Bull e a ABT Sportsline pertencem simplesmente uma à outra", afirma também o responsável pelo marketing desportivo da ABT, Harry Unflath. "A Red Bull tem sido um parceiro da ABT desde o início. Temos vindo a gerir a frota da Red Bull Alemanha há quase três décadas. A primeira vez que tivemos a Red Bull num carro de corrida foi em 1997, no STW. De 2002 a 2018, a Red Bull foi nossa parceira no DTM. Juntos celebrámos 27 vitórias, marcámos 93 pódios e conquistámos o título de campeão duas vezes com Mattias Ekström. Martin Tomczyk foi um atleta da Red Bull durante muitos anos e conduziu um Audi com as cores da Red Bull na ABT Sportsline. Dietrich Mateschitz não foi apenas um parceiro de negócios para nós, mas também um amigo. É ótimo que um dos seus companheiros de longa data, Robert Hohensinn, tenha vindo a Hockenheim juntamente com o chefe da Red Bull Alemanha, Marc Thiemann, para revelar a nova parceria. Nos últimos anos, tem sido uma sensação estranha competir no DTM contra carros com a marca Red Bull. Por isso, estou ainda mais satisfeito pelo facto de os Red Bulls estarem finalmente de volta aos nossos carros do DTM. A Red Bull esteve sempre presente nos frigoríficos da nossa sede em Kempten e no DTM. Mas também estou extremamente orgulhoso pelo facto de todos os outros parceiros de longa data - Fujitsu, H&R, Hylo, Ötztal-Gurgl, Ravenol, Remus, Schaeffler, Scherer, Sonax e SÜDPACK - ainda estarem a bordo. Isto coloca-nos numa posição perfeita para 2024 no DTM".

Kelvin van der Linde vai disputar a sua quarta época de DTM pela ABT Sportsline em 2024. "Estou muito feliz com isso", diz o piloto nascido na África do Sul. "Sinto-me extremamente confortável na ABT e o meu plano é continuarmos a trabalhar juntos durante muito tempo. A Red Bull tem um grande estatuto no desporto automóvel. Se pudermos conduzir um carro da Red Bull como piloto, isso é um privilégio especial. E a cooperação com o Ricardo tem sido sempre boa nos últimos dois anos. Sempre nos demos bem e apoiámo-nos mutuamente. Penso que somos uma das duplas de pilotos mais fortes do pelotão."

"Basicamente, não há muitas mudanças e isso é bom", diz Ricardo Feller. "Sempre foi o meu sonho vir para o DTM. Estou a viver esse sonho. E estar numa equipa como a ABT deixa-me extremamente feliz. O Kelvin e eu formamos uma boa dupla. Claro que todos os colegas de equipa querem ser os mais rápidos, mas a cooperação funciona bem. Espero que, com a Red Bull a apoiar-nos, sejamos ainda mais fortes no próximo ano".

O DTM 2024 arranca em Oschersleben a 27/28 de abril. Tal como este ano, está previsto um total de oito eventos com duas corridas cada. Todas as corridas do DTM continuarão a ser transmitidas em direto pela ProSieben na Alemanha. A nível mundial, a série de corridas pode ser vista em direto ou em direto em mais de 150 países.