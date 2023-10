Thomas Preining, líder do campeonato, na pole position



por Jonas Plümer - Automatic translation from German

DTM

O líder do campeonato Thomas Preining aumenta a sua vantagem na classificação do DTM com a pole position em Hockenheim. O austríaco ficou com a melhor posição da grelha. Bortolotti foi apenas o oitavo na grelha.

