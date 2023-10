Thomas Preining sur le point de remporter le championnat DTM

Thomas Preining a fait un pas important vers le titre en DTM. Au volant de la Porsche Grello, il remporte la première course à Hockenheim et aborde la journée de course finale avec 27 points d'avance. Premiers titres attribués.

Thomas Preining remporte la première manche du DTM sur le circuit d'Hockenheim. L'Autrichien fait ainsi un pas important dans la lutte pour le titre et aborde la dernière journée de course du DTM avec 27 points d'avance.

La deuxième place revient à son collègue de l'équipe Manthey EMA, Dennis Olsen. Quelques secondes séparaient les deux Porsche 911 GT3 R.

Avec cette double victoire, Manthey EMA et Porsche peuvent déjà faire la fête avant l'heure. L'équipe et le constructeur remportent ainsi déjà les classements correspondants avant la course finale de dimanche.

Christian Engelhart complète le podium pour son retour au sein de l'équipe Grasser Racing.

La course a été marquée par des duels acharnés autour de Mirko Bortolotti, Jack Aitken et Kelvin van der Linde, qui se sont déroulés avec des pré-collisions et des collisions.

Résultat (top 10) :

1. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Dennis Olsen - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

3. Christian Engelhart - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

4. Ricardo Feller - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

5. Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

6. Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

7. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8. Luca Stolz - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3

9. Marco Wittmann - Project 1 - BMW M4 GT3

10. Laurin Heinrich - KÜS Team Bernhard - Porsche 911 GT3 R