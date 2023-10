Thomas Preining à beira de ganhar o campeonato DTM



por Jonas Plümer - Automatic translation from German

Thomas Preining deu um passo importante para a conquista do título do DTM. Venceu a primeira ronda em Hockenheim com o Porsche da Grello e vai para a última jornada com 27 pontos de vantagem. Primeiros títulos atribuídos.

