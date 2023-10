Thomas Preining si assicura il titolo di campione nel DTM

La fiera è legge, Thomas Preining è campione DTM! Con la pole position per il secondo round del DTM a Hockenheim, il pilota della Manthey EMA si è assicurato il titolo nella stagione DTM 2023. Davanti agli occhi del padre Andreas, ex pilota del campionato mondiale di motociclismo che ora lavora come investigatore privato a Linz, il pilota della Porsche works ha conquistato il titolo con la pole position.

Il secondo posto in griglia è andato al suo rivale Mirko Bortolotti. L'italiano è stato a 0,006 secondi dal miglior tempo di Preining con la Porsche di Grello, in una sessione emozionante con la Lamborghini di SSR Performance.

Luca Stolz con la Mercedes dell'Haupt Racing Team ha completato la Top 3.

Risultato (Top 10):

1° Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2° Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

3° Luca Stolz - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3

4° Sheldon van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

5° Laurin Heinrich - KÜS Team Bernhard - Porsche 911 GT3 R

6° Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

7° Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

8° Christian Engelhart - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

9° Ayhancan Güven - KÜS Team Bernhard - Porsche 911 GT3 R

10° Maro Engel - Mercedes-AMG Team MANN-FILTER - Mercedes-AMG GT3