Thomas Preining garante o título de campeão no DTM

O campeonato DTM está decidido: Thomas Preining, com o Porsche 911 GT3 R da Manthey EMA, garantiu o título da época de 2023 do DTM após a última sessão de qualificação.

A feira está feita, Thomas Preining é campeão do DTM! Com a pole position para a segunda ronda do DTM em Hockenheim, o piloto da Manthey EMA garantiu o título da época de 2023 do DTM. Perante os olhos do seu pai Andreas, antigo piloto do Campeonato do Mundo de Motociclismo e que atualmente trabalha como investigador privado em Linz, o piloto da Porsche Works conquistou o título antecipadamente com a pole position.

O segundo lugar da grelha foi para o seu rival Mirko Bortolotti. O italiano ficou a 0,006 segundos do melhor tempo de Preining com o Porsche da Grello, numa sessão emocionante com o Lamborghini da SSR Performance.

Luca Stolz, com o Mercedes da Haupt Racing Team, completou o Top 3.

Resultado (Top 10):

1º Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2º Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

3º Luca Stolz - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3

4º Sheldon van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

5º Laurin Heinrich - KÜS Team Bernhard - Porsche 911 GT3 R

6º Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

7º Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

8º Christian Engelhart - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

9º Ayhancan Güven - KÜS Team Bernhard - Porsche 911 GT3 R

10º Maro Engel - Mercedes-AMG Team MANN-FILTER - Mercedes-AMG GT3