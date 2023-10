O campeão Thomas Preining termina a época do DTM com uma vitória

Thomas Preining termina a época do DTM em grande estilo. Terceira vitória da temporada para o austríaco no Grello Porsche - Preining marcou todos os 56 pontos possíveis em Hockenheim - um fim de semana perfeito.

O campeão do DTM de 2023, Thomas Preining, termina a época em grande estilo - o austríaco vence também a segunda corrida em Hockenheim. Preining, que garantiu o título na qualificação no início da manhã de domingo, prevaleceu no Grello Porsche. Preining somou assim todos os 56 pontos do fim de semana em Hockenheim.

O segundo lugar foi para Mirko Bortolotti no Lamborghini Hurácan GT3 da SSR Performance, após um duelo emocionante ao longo de toda a corrida. Menos de um segundo separou os carros no final, apesar de um despiste de Bortolotti na última volta da corrida.

René Rast completou o pódio com o BMW M4 GT3 da Schubert Motorsport, depois de Maro Engel ter perdido duas posições na sequência de problemas técnicos na última volta. O tricampeão lutou para sair do 23º lugar da grelha e terminar no pódio

Aos cinco minutos de corrida, o safety car teve de entrar em pista. Marco Wittmann bateu com força na traseira do Lamborghini da Grasser Racing Team de Christian Engelhart quando travava para o hairpin. Engelhart bateu de seguida com força na barreira da pista.

Resultado (Top 10):

1º Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2º Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

3º René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

4º Sheldon van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

5º Maro Engel - Mercedes-AMG Team MANN-FILTER - Mercedes-AMG GT3

6º Laurin Heinrich - KÜS Team Bernhard - Porsche 911 GT3 R

7º Luca Stolz - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3

8º Lucas Auer - Mercedes-AMG Team WINWARD - Mercedes-AMG GT3

9º Ricardo Feller - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

10º Marco Wittmann - Project 1 - BMW M4 GT3