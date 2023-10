ADAC lance "Road to DTM" - Promotion pour les champions

L'ADAC renforce la pyramide sur la plateforme DTM. En 2025, le champion de l'ADAC GT Masters de 2024 sera promu en DTM et le champion de l'ADAC GT4 Germany sera promu en ADAC GT Masters.

Un nouveau programme "Road to DTM" destiné aux jeunes talents assure une promotion continue sur la plateforme DTM. Les dates des huit événements de la saison 2024 sont déjà fixées, le coup d'envoi sera donné du 26 au 28 avril à la Motorsport Arena d'Oschersleben. Les fans peuvent dès à présent acheter des billets pour la nouvelle saison sur dtm.com à partir de 39 euros, toutes les courses du DTM seront également retransmises en direct l'année prochaine par le partenaire TV ProSieben.

Avec un nouveau programme "Road to DTM" pour les jeunes talents, l'ADAC utilisera l'année prochaine les effets de synergie de ses séries GT pour un programme continu de jeunes talents dans la catégorie supérieure DTM. Le meilleur jeune de l'ADAC GT Masters recevra une place de départ pour le DTM 2025. De la même manière, le meilleur jeune pilote de l'ADAC GT4 Germany sera récompensé par un cockpit dans l'ADAC GT Masters 2025.

Thomas Voss, directeur de l'ADAC Motorsport, a cité le MotoGP comme exemple de programme de promotion.

"Nous avons vécu à Hockenheim un week-end de finale comme dans un livre d'images devant une foule impressionnante. L'énorme affluence de spectateurs montre que notre concept est très bien accueilli par les fans. Nous avons vécu une saison sportive de haut niveau et équilibrée, avec douze vainqueurs différents et une lutte pour le titre passionnante. Lors de notre première année en tant que promoteur, nous avons pu donner à la série un profil frais qui a été accepté par les fans et les participants. L'année prochaine, le DTM fêtera son 40e anniversaire, nous passerons donc à la vitesse supérieure", a déclaré le Dr Gerd Ennser, président de l'ADAC Sport, en tirant un bilan positif de la saison.

"Nous avons fixé très tôt les conditions générales pour le DTM 2024 et avons déjà reçu des signaux forts de la part de nouvelles équipes et de nouveaux constructeurs", a déclaré Thomas Voss, directeur de l'ADAC Motorsport. "Dès la mi-novembre, les équipes pourront s'inscrire pour le DTM 2024, les fans ont toutes les raisons de se réjouir de l'année prochaine".