ADAC lancia "Road to DTM" - promozione per i campioni

Un nuovo programma "Road to DTM" per i giovani piloti assicura un supporto continuo sulla piattaforma del DTM. Le date degli otto eventi della stagione 2024 sono già state fissate, con l'apertura della stagione che si terrà dal 26 al 28 aprile alla Motorsport Arena di Oschersleben. I fan possono acquistare i biglietti per la nuova stagione a partire da 39 euro su dtm.com e tutte le gare del DTM saranno trasmesse in diretta dal partner televisivo ProSieben il prossimo anno.

Con il nuovo programma "Road to DTM" per i giovani talenti, l'ADAC sfrutterà gli effetti sinergici della sua serie GT per un programma coerente di giovani piloti nella classe superiore del DTM il prossimo anno. Il miglior giovane dell'ADAC GT Masters riceverà un posto in griglia per il DTM 2025, mentre il miglior giovane pilota dell'ADAC GT4 Germany sarà premiato con un posto in cabina di pilotaggio nell'ADAC GT Masters 2025.

Il responsabile ADAC per il Motorsport Thomas Voss ha citato la MotoGP come esempio del programma di supporto.

"Abbiamo vissuto un weekend finale perfetto a Hockenheim, davanti a una folla impressionante. L'enorme numero di spettatori dimostra che il nostro concetto è molto apprezzato dai fan. Abbiamo vissuto una stagione altamente competitiva ed equilibrata, con dodici vincitori diversi e un'avvincente lotta per il titolo. Nel nostro primo anno come promotori, siamo riusciti a dare alla serie un profilo nuovo, accettato dai fan e dai partecipanti. La direzione è quella giusta, l'anno prossimo il DTM festeggerà il suo 40° anniversario, quindi cambieremo marcia", ha dichiarato il Presidente di ADAC Sport, Dr. Gerd Ennser, riassumendo positivamente la stagione.

"Abbiamo fissato le condizioni quadro per il DTM 2024 in una fase iniziale e abbiamo già ricevuto forti segnali da parte di nuovi team e costruttori", ha dichiarato il responsabile ADAC per il Motorsport Thomas Voss. "A partire da metà novembre, i team potranno iscriversi al DTM 2024 e i fan hanno tutte le ragioni per guardare al prossimo anno".