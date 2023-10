ADAC lança "Road to DTM" - promoção para campeões

A ADAC reforça a pirâmide na plataforma do DTM. Em 2025, o campeão do ADAC GT Masters de 2024 passará para o DTM e o campeão do ADAC GT4 Germany passará para o ADAC GT Masters.

Um novo programa "Road to DTM" para jovens pilotos assegura um apoio contínuo na plataforma DTM. As datas para os oito eventos da época de 2024 já foram definidas, com a abertura da época a ter lugar de 26 a 28 de abril na Arena Motorsport de Oschersleben. Os fãs podem agora comprar bilhetes para a nova época a partir de 39 euros em dtm.com, e todas as corridas do DTM serão também transmitidas em direto pelo parceiro televisivo ProSieben no próximo ano.

Com um novo programa "Road to DTM" para jovens talentos, a ADAC vai utilizar os efeitos de sinergia da sua série GT para um programa consistente de jovens pilotos na classe de topo do DTM no próximo ano. O melhor jovem no ADAC GT Masters receberá um lugar na grelha para o DTM de 2025, enquanto o melhor jovem piloto do ADAC GT4 Alemanha será recompensado com um lugar no ADAC GT Masters de 2025.

O Diretor do Desporto Automóvel da ADAC, Thomas Voss, citou o MotoGP como um exemplo do programa de apoio.

"Vivemos um fim de semana final perfeito em Hockenheim, perante uma multidão impressionante. O enorme número de espectadores mostra que o nosso conceito é muito bem recebido pelos fãs. Tivemos uma época muito competitiva e equilibrada, com doze vencedores diferentes e uma luta emocionante pelo título. No nosso primeiro ano como promotores, conseguimos dar à série um novo perfil que é aceite pelos fãs e participantes. A direção está certa: no próximo ano, o DTM celebrará o seu 40º aniversário, pelo que vamos acelerar ainda mais", afirmou o Presidente da ADAC Sport, Dr. Gerd Ennser, fazendo um balanço positivo da época.

"Fixámos as condições de enquadramento para o DTM 2024 numa fase inicial e já recebemos fortes sinais de novas equipas e construtores", afirmou Thomas Voss, Diretor do Desporto Automóvel da ADAC. "A partir de meados de novembro, as equipas podem inscrever-se no DTM 2024 e os adeptos têm todos os motivos para aguardar com expetativa o próximo ano."