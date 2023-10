Thomas Preining : l'école Lechner et le baccalauréat Porsche

On peut imaginer le large sourire avec lequel Walter Lechner (1949-2020) aurait félicité le plus jeune champion de son école. En effet, comme de nombreux pilotes de course extrêmement performants par la suite, le Linzois de 25 ans avait pu poser les bases d'une carrière professionnelle au plus haut niveau sous l'aile du Faistenauer et de ses deux fils Robert et Walter jun.

Preining a rejoint l'équipe salzbourgeoise en 2016, lors de sa deuxième année en Formule 4, mais après une quatrième place au classement général avec deux victoires en course, les parents (le père Andreas a travaillé comme détective après avoir été professionnel en Championnat du monde de moto) n'avaient pas l'argent nécessaire pour passer à des catégories supérieures de monoplace. Le réservoir était une coupe de marque, et c'est ainsi qu'en 2017, les Lechner ont engagé le jeune Thommy dans des coupes Porsche : 17e en Supercup, 7e en Carrera Cup allemande. Dans cette dernière, Preining est devenu la référence un an plus tard : avec dix victoires en 14 courses, il a été champion haut la main. Il a terminé troisième de la Supercup et a remporté le titre par équipe pour BWT Lechner avec Michael Ammermüller.

Ces succès lui ont ouvert depuis longtemps la voie vers Stuttgart : Porsche a signé un contrat junior avec Preining dès 2017, après la dure évaluation à laquelle l'avaient inscrit les Lechner. En 2019, il a été envoyé par Porsche en tant que jeune professionnel au championnat du monde d'endurance, au championnat américain des voitures de sport (IMSA) et même en tant que pilote d'essai en Formule E. Lors des Six Heures de Fuji, des 1000 miles de Sebring et des 24 Heures du Mans, Preining a terminé quatrième avec ses coéquipiers. Depuis 2021, il est pilote d'usine et a contribué aux moments forts de Porsche dans le sport automobile - avec la première victoire de Porsche en DTM (Norisring 2022 dans l'équipe de Timo Bernhard) et maintenant avec la première victoire de championnat en DTM d'un pilote Porsche, avec lequel les titres de marque et d'équipe ont également été obtenus. À propos d'équipe : son partenaire au sein de l'équipe Manthey de Porsche, soutenue par l'usine, qui a terminé deuxième samedi derrière le pilote de Linz et a fixé le premier doublé Porsche en DTM, est Dennis Olsen - le Norvégien est lui aussi passé par l'école Lechner, il a été vice-champion de Supercup en 2017. Avec René Rast, il y a un multiple champion de DTM et de Supercup qui a été encouragé par les Lechner.

Des hauts et des bas à Hockenheim

Hockenheim semble toujours réserver des surprises à Preining. Il y a presque exactement cinq ans (septembre 2018), il a remporté deux victoires en Carrera Cup en tant que nouveau champion, et maintenant il est champion DTM là-bas. On pourrait presque oublier l'accident d'horreur survenu il y a un an après une collision avec David Schumacher. Et maintenant le double final...

"Le fait que nous ayons pu fêter le championnat par équipe samedi avec une double victoire est fantastique. Nous avons travaillé pour cela cette saison. Le fait que j'ai dû me battre jusqu'à la dernière course pour le titre des pilotes n'a pas d'importance. Je suis reconnaissant à mon équipe et à tous les partenaires", s'est réjoui le pilote de Linz, qui a été félicité non seulement par des personnalités Porsche, du directeur technique Michael Steiner au directeur sportif Thomas Laudenbach, mais aussi par son "maître d'apprentissage" Robert Lechner.

Celui-ci juge son ex-protégé de la manière suivante : "Nous l'avons remarqué très tôt par son talent et sa vitesse, c'est pourquoi nous l'avons fait venir chez nous. La manière dont il est devenu pilote d'usine chez Porsche et la place qu'il occupe aujourd'hui sont impressionnantes. Il a l'instinct nécessaire pour dépasser, il a aussi acquis la confiance en soi qui caractérise un champion. Ce week-end, nous avons vu le meilleur Thommy qui ait jamais existé".

"Je suis méga content et aussi soulagé. Je tiens à remercier tout le monde, l'équipe et ma famille qui m'a tant soutenu", a déclaré Preining. Le Viennois Bortolotti a été le premier à le féliciter, très chaleureusement.

Il a ensuite déclaré : "Il y a des jours où l'on gagne et d'autres où l'on ne gagne pas. Les dernières courses n'ont pas vraiment marché pour nous, mais hier, nous avons réussi une course grandiose, même si nous n'avons terminé que cinquième. Je suis fier que nous ayons été présents dans la lutte pour le titre jusqu'au dernier jour de la saison".

Berger : "Une carte de visite ouvre des portes"

L'ancien pilote de F1 et chef du DTM Gerhard Berger a fait partie de ceux qui ont apprécié à sa juste valeur la performance de Preining : "Devenir champion du DTM est une carte de visite qui peut ouvrir de nombreuses portes. Il a fait un très bon travail et a été constamment rapide tout au long de la saison. Avec Bortolotti, il a battu son adversaire le plus redoutable, ce qui prouve sa classe".

Et le directeur sportif de Porsche, Thomas Laudenbach, a fait l'éloge du pilote d'usine non seulement pour sa forme actuelle, mais aussi pour son évolution au cours des dernières années : "Je suis particulièrement heureux qu'un 'enfant de chez nous' soit devenu champion".