Thomas Preining: Scuola Lechner e Porsche Baccalaureate

Si può immaginare il largo sorriso con cui Walter Lechner (1949-2020) si sarebbe congratulato con il più giovane campione della sua scuola. Perché, come molti altri piloti di grande successo prima di lui, il 25enne di Linz ha potuto gettare le basi per una carriera professionale ai massimi livelli sotto l'ala dell'uomo di Faistenau e dei suoi due figli Robert e Walter jun.

Preining si è unito al team salisburghese nel 2016, al suo secondo anno in Formula 4, ma dopo aver chiuso al quarto posto assoluto con due vittorie in gara, ai genitori (il padre Andreas lavorava come detective dopo il periodo da professionista nel Motomondiale) mancavano i soldi che sarebbero stati necessari per una promozione alle classi monoposto superiori. La soluzione era una coppa monomarca, così nel 2017 i Lechner hanno schierato il giovane Thommy nelle coppe Porsche: diciassettesimo nella Supercup, settimo nella Carrera Cup tedesca. In quest'ultima, Preining è diventato la misura di tutto un anno dopo: con dieci vittorie in 14 gare, è stato il campione superiore. Arrivò terzo nella Supercup e, insieme a Michael Ammermüller, vinse il titolo di squadra per BWT Lechner.

I successi avevano già da tempo spianato la strada per Stoccarda: Porsche ha fornito a Preining un contratto junior già nel 2017, dopo il duro processo di selezione per il quale i Lechner lo avevano iscritto. Nel 2019, Porsche lo ha inviato come giovane professionista nel Campionato mondiale Endurance, nel Campionato americano per auto sportive (IMSA) e persino in Formula E come collaudatore. Alla Sei Ore del Fuji, alla 1000 Miglia di Sebring e alla 24 Ore di Le Mans, Preining si è classificato quarto con i suoi compagni di squadra in ogni occasione. Dal 2021 è un pilota ufficiale e ha contribuito ai momenti salienti delle corse Porsche, con la prima vittoria Porsche nel DTM (Norisring 2022 nel team di Timo Bernhard) e ora con la prima vittoria del campionato nel DTM da parte di un pilota Porsche, con cui ha ottenuto anche i titoli di marca e di squadra. A proposito di team: il suo partner nel team Manthey, supportato dalla Porsche, che sabato si è classificato secondo dietro al pilota di Linz e ha fissato la prima doppietta Porsche nel DTM, è Dennis Olsen - anche il norvegese è passato per la scuola Lechner, si è classificato secondo nella Supercup nel 2017. René Rast è un pluricampione del DTM e della Supercup che è stato sponsorizzato dai Lechner.

Alti e bassi a Hockenheim

Hockenheim sembra sempre riservare cose speciali a Preining. Quasi esattamente cinque anni fa (settembre 2018), due vittorie nella Carrera Cup come nuovo campione, ora campione DTM. L'incidente horror di un anno fa, dopo una collisione con David Schumacher, può quasi essere dimenticato. E ora la doppietta finale...

"È fantastico poter festeggiare il campionato a squadre con una doppia vittoria sabato. È quello per cui abbiamo lavorato in questa stagione. Il fatto che io abbia dovuto lottare per il titolo piloti fino all'ultima gara non ha importanza. Sono grato al mio team e a tutti i miei partner", ha detto il nativo di Linz, che si è congratulato non solo con le celebrità Porsche, dal Direttore Tecnico Michael Steiner al Responsabile dello Sport Thomas Laudenbach, ma anche con il "maestro" Robert Lechner.

Egli valuta così il suo ex pupillo: "Ha attirato la nostra attenzione fin da subito per il suo talento e la sua velocità, ed è per questo che lo abbiamo portato da noi. È impressionante come sia riuscito a diventare un pilota ufficiale della Porsche e dove sia ora. Ha l'istinto di sorpassare e ha la fiducia necessaria per diventare un campione. Questo fine settimana abbiamo visto il miglior Tommy di sempre".

"Sono felicissimo e anche sollevato. Voglio ringraziare tutti, con la squadra e con la mia famiglia che mi ha dato tanto sostegno", ha detto Preining. Il viennese Bortolotti è stato il primo a fare le sue più sentite congratulazioni.

Poi ha spiegato: "Ci sono giorni in cui si vince e giorni in cui non si vince. Le ultime gare non sono andate bene per noi, ma ieri siamo riusciti a fare una gara straordinaria, anche se solo per il quinto posto. Sono orgoglioso del fatto che siamo stati in lotta per il titolo fino all'ultimo giorno della stagione".

Berger: "Il biglietto da visita apre le porte"

L'ex pilota di F1 e boss del DTM Gerhard Berger è stato tra coloro che hanno valutato molto bene la prestazione di Preining: "Diventare campione del DTM è un biglietto da visita che può aprire molte porte. Ha fatto un ottimo lavoro ed è stato costantemente veloce per tutta la stagione. Con Bortolotti ha battuto l'avversario più difficile, il che dimostra la sua classe".

Thomas Laudenbach, direttore sportivo di Porsche, ha elogiato il pilota di serie non solo per la sua forma attuale, ma anche per il suo sviluppo negli ultimi anni: "Sono particolarmente contento che uno dei nostri 'figli di casa' sia diventato campione".