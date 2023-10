Thomas Preining: Escola Lechner e Porsche Baccalaureate

Thomas Preining tornou-se o primeiro austríaco a garantir o título do DTM. Um desempenho do piloto da Porsche Works que se sentou ao volante do popular Grello Porsche e emocionou os fãs.

É possível imaginar o sorriso largo com que Walter Lechner (1949-2020) teria felicitado o mais jovem campeão da sua escola. Porque, tal como muitos outros pilotos de sucesso antes dele, o jovem de 25 anos de Linz conseguiu lançar as bases para uma carreira profissional ao mais alto nível sob a proteção do homem de Faistenau e dos seus dois filhos Robert e Walter jun.

Preining juntou-se à equipa de Salzburgo em 2016, no seu segundo ano na Fórmula 4, mas depois de terminar em quarto lugar na geral, com duas vitórias em corridas, os pais (o pai Andreas trabalhou como detetive depois do seu tempo como profissional no Campeonato do Mundo de Motociclismo) não tinham o dinheiro que seria necessário para uma promoção a classes monoposto superiores. Em 2017, os Lechners inscreveram o jovem Thommy nas taças Porsche: 17º na Supercup, sétimo na Taça da Alemanha Carrera. Nesta última, Preining tornou-se a medida de todas as coisas um ano mais tarde: com dez vitórias em 14 corridas, foi o campeão superior. Terminou em terceiro lugar na Supercup e, juntamente com Michael Ammermüller, ganhou o título de equipa para a BWT Lechner.

Os sucessos há muito que tinham preparado o caminho para Estugarda: a Porsche forneceu a Preining um contrato de júnior já em 2017, após o duro processo de seleção para o qual os Lechners o tinham registado. Em 2019, ele foi enviado pela Porsche como Jovem Profissional para o Campeonato Mundial de Endurance, o Campeonato Americano de Carros Esportivos (IMSA) e até mesmo para a Fórmula E como piloto de testes. Nas Seis Horas de Fuji, nas 1000 Milhas de Sebring e nas 24 Horas de Le Mans, Preining terminou em quarto lugar com seus companheiros de equipe em cada ocasião. É piloto de fábrica desde 2021 e contribuiu para os destaques das corridas da Porsche - com a primeira vitória da Porsche no DTM (Norisring 2022 na equipa de Timo Bernhard) e agora com a primeira vitória no campeonato no DTM por um piloto da Porsche, com quem também conquistou os títulos da marca e da equipa. Falando de equipas: o seu parceiro na equipa Manthey, apoiada pela fábrica da Porsche, que terminou em segundo lugar atrás do piloto de Linz no sábado e fixou o primeiro Porsche one-two no DTM, é Dennis Olsen - o norueguês também passou pela escola Lechner, foi vice-campeão da Supercup em 2017. René Rast é um campeão múltiplo do DTM e da Supercup que foi patrocinado pelos Lechner.

Altos e baixos em Hockenheim

Hockenheim parece ter sempre coisas especiais reservadas para Preining. Há quase exatamente cinco anos (setembro de 2018), duas vitórias na Carrera Cup como novo campeão, agora campeão do DTM. O terrível acidente de um ano atrás, após uma colisão com David Schumacher, quase pode ser esquecido. E agora a dobradinha final...

"É fantástico podermos celebrar o campeonato de equipas com uma dupla vitória no sábado. É para isso que temos vindo a trabalhar esta época. O facto de ter tido de lutar pelo título de pilotos até à última corrida não tem importância. Estou grato à minha equipa e a todos os meus parceiros", afirmou o piloto de Linz, que foi felicitado não só pelas personalidades da Porsche, desde o Diretor Técnico Michael Steiner ao Diretor Desportivo Thomas Laudenbach, mas também pelo "professor" Robert Lechner.

Lechner avalia o seu antigo protegido da seguinte forma: "Ele chamou a nossa atenção desde cedo devido ao seu talento e velocidade, e foi por isso que o trouxemos para nós. A sua ascensão a piloto de competição na Porsche e a sua posição atual são impressionantes. Ele tem o instinto para ultrapassar e tem a confiança necessária para ser um campeão. Este fim de semana vimos o melhor Tommy de sempre".

"Estou muito feliz e também aliviado. Quero agradecer a todos, à equipa e à minha família que me deram tanto apoio", disse Preining. O vienense Bortolotti foi o primeiro a dar os seus sinceros parabéns.

Há dias em que se ganha e dias em que não se ganha. As últimas corridas não foram muito boas para nós, mas ontem conseguimos fazer uma corrida fantástica, apesar de termos ficado apenas em quinto lugar. Estou orgulhoso por termos estado na luta pelo título até ao último dia da época."

Berger: "O cartão de visita abre portas"

O antigo piloto de F1 e patrão do DTM, Gerhard Berger, foi um dos que avaliou muito bem o desempenho de Preining: "Ser campeão do DTM é um cartão de visita que pode abrir muitas portas. Ele fez um trabalho extremamente bom e foi consistentemente rápido durante toda a época. Com Bortolotti, venceu o adversário mais difícil, o que prova a sua classe".

E o Diretor Desportivo da Porsche, Thomas Laudenbach, elogiou o piloto da fábrica não só pela sua forma atual, mas também pela sua evolução ao longo dos últimos anos: "Estou particularmente satisfeito por um dos nossos 'filhos da casa' se ter tornado campeão."