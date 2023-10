Thomas Jäger (AMG) se penche sur la saison DTM 2023

La saison 2023 du DTM s'est achevée à Hockenheim. Après avoir remporté le titre de champion et de vice-champion les années précédentes, Mercedes-AMG a commencé l'année de course avec optimisme. Mais en tant que meilleur pilote Mercedes, Luca Stolz n'a terminé la saison qu'en sixième position.

La saison DTM 2023 est derrière nous. Quel est ton bilan ?

Thomas Jäger : "Après le titre de champion et de vice-champion des deux dernières années et les succès mondiaux de notre Mercedes-AMG GT3 et de nos équipes Customer Racing, nous étions bien sûr aussi en lice en DTM pour réussir avec nos meilleures équipes. Les débuts à Oschersleben ont toutefois été difficiles. C'est là que nous avons réalisé que le passage aux nouvelles règles sans couvertures chauffantes pour les pneus était un grand défi pour nous. Sur la distance, notre véhicule ménage les pneus. C'est une bonne chose, car cela permet de réaliser des temps au tour rapides et constants sur une longue période. Mais en qualifications courtes, c'est un inconvénient, car il faut plus de temps pour faire chauffer les pneus et les amener dans la bonne fenêtre de travail, surtout dans des conditions froides. Nous avons néanmoins décroché sept podiums, dont deux victoires. Surtout les week-ends où il faisait chaud et où il y avait beaucoup d'adhérence sur la piste. Cela nous a bien servi".

Cette année, la formation prévoyait un pilote performance et un pilote junior par équipe issus du Mercedes-AMG Driver Pool. Comment cela a-t-il fonctionné ?

Thomas Jäger : "Nous avons commencé avec ce concept dès 2021. Les jeunes pilotes peuvent apprendre beaucoup des routiniers et ainsi progresser plus rapidement. Nous attachons beaucoup d'importance à la transparence et au partage de toutes les connaissances. Ainsi, nous voulons justement développer les jeunes coureurs et les amener au niveau professionnel afin de voir : Seront-ils les performants de demain ? Nous sommes connus dans le monde entier pour notre excellent programme de sport client et nous voulons encourager et développer les jeunes pilotes en conséquence. Cela a fait ses preuves au cours des dernières années et nous réfléchissons à la manière de le développer à l'avenir. Lors de notre test Young Driver dans quelques semaines à Valence, nous aurons l'occasion de repérer d'autres talents qui pourront peut-être un jour franchir le pas du DTM et profiter de notre modèle".

En 2023, l'ADAC a présidé pour la première fois aux destinées du DTM. Comment évalues-tu la collaboration au cours de la première année ?

Thomas Jäger : "Le fait que l'ADAC ait repris cette plate-forme et l'ait poursuivie avec succès a été une étape importante. Mercedes-AMG a ici une longue et fructueuse histoire et le DTM est une série très importante, et pas seulement pour le sport automobile allemand. La collaboration avec l'ADAC est très bonne et ils sont ouverts aux propositions et aux améliorations. Nous voyons l'enthousiasme et avons eu cette année d'excellents chiffres de fréquentation - 88.000 spectateurs dernièrement à Hockenheim. Si tous les constructeurs travaillent ensemble et renforcent la plate-forme, cela a le potentiel de continuer à très bien se développer. Le DTM a alors un bel avenir devant lui".