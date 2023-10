Thomas Jäger (AMG) guarda indietro alla stagione DTM 2023

Mercedes-AMG ha iniziato la stagione 2023 del DTM con grandi aspettative, ma nessun pilota con una stella è stato in grado di competere seriamente per il titolo. Thomas Jäger, Direttore Sportivo DTM, guarda al passato.

La stagione 2023 del DTM si è conclusa a Hockenheim. Dopo aver vinto il campionato e il secondo posto negli anni precedenti, Mercedes-AMG ha iniziato l'anno agonistico con ottimismo. Ma come miglior pilota Mercedes, Luca Stolz ha concluso la stagione solo in sesta posizione.

La stagione DTM 2023 è ormai alle spalle. Quali sono le sue conclusioni?

Thomas Jäger: "Dopo i titoli di campione e di secondo classificato degli ultimi due anni e i successi mondiali della nostra Mercedes-AMG GT3 e dei nostri Customer Racing Team, volevamo ovviamente avere successo nel DTM con i nostri top team. Tuttavia, l'apertura della stagione a Oschersleben è stata difficile. In quell'occasione ci siamo resi conto che il passaggio alle nuove regole senza coperte riscaldate per gli pneumatici rappresenta una grande sfida per noi. Sulla distanza, la nostra auto è facile da usare con gli pneumatici. Questo è un bene perché si possono ottenere tempi sul giro costantemente veloci per un lungo periodo di tempo. Ma nelle qualifiche brevi è uno svantaggio perché occorre più tempo per riscaldare gli pneumatici e portarli nella giusta finestra di lavoro, soprattutto in condizioni di freddo. Ciononostante, abbiamo conquistato sette podi, tra cui due vittorie. Soprattutto nei fine settimana con temperature calde e molto grip sulla pista. Questo ci ha fatto comodo".

Lo schieramento di quest'anno comprendeva un pilota di performance e un pilota junior per ogni squadra, provenienti dal Mercedes-AMG Driver Pool. Come ha funzionato?

Thomas Jäger: "Abbiamo iniziato con questo concetto nel 2021. I giovani piloti possono imparare molto dai veterani e quindi progredire più rapidamente. Diamo molta importanza alla trasparenza e alla condivisione di tutte le conoscenze. In questo modo, vogliamo sviluppare in particolare i giovani piloti e portarli al livello professionale per vedere: Questi diventeranno i top performer di domani? Siamo conosciuti in tutto il mondo per il nostro eccellente programma sportivo per i clienti e vogliamo promuovere e sviluppare i giovani piloti di conseguenza. Questo programma si è rivelato un successo negli ultimi anni e stiamo valutando come svilupparlo ulteriormente in futuro. In occasione del nostro Young Driver Test di Valencia, che si terrà tra poche settimane, avremo la possibilità di vagliare altri talenti che un giorno potrebbero fare il salto nel DTM e trarre vantaggio dal nostro modello".

Nel 2023, l'ADAC si è occupata per la prima volta del DTM. Come valuta la collaborazione nel primo anno?

Thomas Jäger: "È stato un passo importante che l'ADAC abbia rilevato questa piattaforma e l'abbia portata avanti con successo. Mercedes-AMG ha una storia lunga e di successo qui e il DTM è una serie molto importante, non solo per il motorsport tedesco. La collaborazione con ADAC è molto buona ed è aperta a suggerimenti e miglioramenti. Vediamo l'entusiasmo e quest'anno abbiamo registrato ottimi dati di affluenza - 88.000 spettatori l'ultima volta a Hockenheim. Se tutti i costruttori lavorano insieme e rafforzano la piattaforma, ha il potenziale per continuare a svilupparsi molto bene. Allora il DTM ha un buon futuro".