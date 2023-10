Thomas Jäger (AMG) faz uma retrospetiva da época de 2023 do DTM

A Mercedes-AMG iniciou a época de 2023 do DTM com grandes expectativas, mas nenhum piloto com uma estrela conseguiu competir seriamente pelo título. Thomas Jäger, Diretor Desportivo do DTM, faz uma retrospetiva.

A época de 2023 do DTM chegou ao fim em Hockenheim. Depois de ganhar o campeonato e os títulos de vice-campeão nos anos anteriores, a Mercedes-AMG começou o ano de corridas de forma otimista. Mas como o melhor piloto da Mercedes, Luca Stolz só terminou a temporada na sexta posição.

A época de 2023 do DTM já passou. Qual é a sua conclusão?

Thomas Jäger: "Depois dos títulos de campeão e vice-campeão nos últimos dois anos e dos sucessos mundiais do nosso Mercedes-AMG GT3 e das nossas Customer Racing Teams, esperávamos, naturalmente, ter sucesso no DTM com as nossas equipas de topo. No entanto, a abertura da época em Oschersleben foi difícil. Foi aí que percebemos que a mudança para as novas regras, sem cobertores aquecidos para os pneus, é um grande desafio para nós. Na distância, o nosso carro é fácil de usar os pneus. Isso é bom porque podemos estabelecer tempos de volta consistentemente rápidos durante um longo período de tempo. Mas em qualificação curta é uma desvantagem porque precisamos de mais tempo para aquecer os pneus e colocá-los na janela de trabalho correcta, especialmente em condições frias. No entanto, obtivemos sete pódios, incluindo duas vitórias. Especialmente em fins-de-semana com temperaturas quentes e muita aderência na pista. Isso convinha-nos".

Este ano, o alinhamento incluiu um piloto de performance e um piloto júnior por equipa do Mercedes-AMG Driver Pool. Como é que isso funcionou?

Thomas Jäger: "Começámos com este conceito em 2021. Os jovens pilotos podem aprender muito com os veteranos e, assim, progredir mais rapidamente. Damos muita importância à transparência e à partilha de todos os conhecimentos. Desta forma, queremos desenvolver os jovens pilotos em particular e trazê-los para o nível profissional para ver: Será que estes se tornarão os melhores artistas de amanhã? Somos conhecidos mundialmente pelo nosso excelente programa de desporto para clientes e queremos promover e desenvolver os jovens pilotos em conformidade. Este programa tem-se revelado um sucesso nos últimos anos e estamos a estudar a forma de o desenvolver ainda mais no futuro. No nosso Teste de Jovens Pilotos em Valência, dentro de algumas semanas, teremos a oportunidade de analisar mais talentos que poderão um dia dar o passo para o DTM e beneficiar do nosso modelo".

Em 2023, a ADAC foi responsável pelo DTM pela primeira vez. Como é que avalia a cooperação no primeiro ano?

Thomas Jäger: "Foi um passo importante o facto de a ADAC ter assumido esta plataforma e tê-la continuado com sucesso. A Mercedes-AMG tem uma longa e bem sucedida história aqui e o DTM é uma série muito importante, não só para o desporto automóvel alemão. A cooperação com a ADAC é muito boa e eles estão abertos a sugestões e melhorias. Vemos o entusiasmo e tivemos excelentes números de assistência este ano - 88.000 espectadores da última vez em Hockenheim. Se todos os construtores trabalharem em conjunto e reforçarem a plataforma, esta tem potencial para continuar a desenvolver-se muito bem. Então, o DTM tem um bom futuro".