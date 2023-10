Infront reprend la commercialisation exclusive du DTM

Dans le cadre de la finale de la saison à Hockenheim, l'ADAC a annoncé qu'Infront se chargeait dès à présent de la commercialisation exclusive du DTM et d'autres séries de courses de haut niveau de l'ADAC.

Dans le domaine commercial, l'ADAC et Infront étendent leur collaboration de longue date. Dans le cadre de ce partenariat, Infront distribue les droits de commercialisation de toutes les séries de course du portefeuille de droits de l'ADAC Motorsport, y compris, en tant que distributeur exclusif, les fleurons actuels que sont le DTM et l'ADAC GT Masters, qui seront développés conjointement par l'ADAC ainsi que par Infront afin de créer une plate-forme unique pour les entreprises et les marques.

Matthias Pietza, Managing Director chez Infront Germany : "Ce partenariat est très particulier pour nous. Grâce à notre collaboration de longue date avec l'ADAC, nous disposons d'une base de confiance sur laquelle nous pouvons nous appuyer de manière optimale avec notre équipe sur place. Nous sommes très heureux de mettre à profit l'expérience de l'ADAC et notre expertise pour rendre le sport encore plus attractif pour les entreprises et leurs marques. En même temps, nous voulons créer une plateforme unique où le sport automobile de première classe et l'innovation vont de pair".

L'ADAC poursuit systématiquement les projets de durabilité introduits cette année dans le DTM. En 2024, le DTM et les séries de courses encadrées de l'ADAC continueront à rouler avec un carburant durable. L'initiative du DTM et de l'entreprise de technologie de l'eau BWT visant à réduire les déchets plastiques a été un franc succès. L'utilisation de fontaines à eau dans le paddock et dans les zones réservées aux spectateurs a permis d'économiser plus de 307 000 bouteilles en plastique. Ce projet sera poursuivi l'année prochaine.

En 2024 également, les 16 courses de la saison DTM seront retransmises en direct sur ProSieben en télévision gratuite.