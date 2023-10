Infront assume la commercializzazione esclusiva del DTM

In occasione del finale di stagione a Hockenheim, l'ADAC ha annunciato che Infront si occuperà della commercializzazione esclusiva del DTM e di altre serie di gare di alta classe dell'ADAC con effetto immediato.

Nell'area commerciale, ADAC e Infront stanno ampliando la loro collaborazione di lunga data. Nell'ambito della partnership, Infront distribuirà i diritti di marketing di tutte le serie di corse del portafoglio di diritti di ADAC Motorsport, compreso il marketing esclusivo delle attuali serie di punta DTM e ADAC GT Masters, che saranno sviluppate congiuntamente da ADAC e Infront per creare una piattaforma unica per aziende e marchi.

Matthias Pietza, amministratore delegato di Infront Germany: "Questa partnership è molto speciale per noi. Grazie alla nostra collaborazione di lunga data con ADAC, abbiamo una base di fiducia sulla quale possiamo costruire in modo ottimale con il nostro team in loco. Non vediamo l'ora di utilizzare l'esperienza di ADAC e la nostra competenza per rendere lo sport ancora più attraente per le aziende e i loro marchi. Allo stesso tempo, vogliamo creare una piattaforma unica in cui motorsport di prima classe e innovazione vadano di pari passo".

L'ADAC sta portando avanti con coerenza i progetti di sostenibilità introdotti quest'anno nel DTM. Nel 2024, il DTM e le serie di gare di supporto dell'ADAC continueranno a funzionare con un carburante sostenibile. L'iniziativa del DTM e dell'azienda di tecnologia idrica BWT per ridurre i rifiuti di plastica è stata un vero successo. Utilizzando distributori d'acqua nel paddock e nelle aree riservate agli spettatori, è stato possibile risparmiare più di 307.000 bottiglie di plastica. Questo progetto sarà portato avanti anche l'anno prossimo.

Inoltre, nel 2024, tutte le 16 gare della stagione DTM saranno trasmesse in diretta su ProSieben in chiaro.